Европейский Центробанк готовит экстренное совещание по поводу угрозы со стороны ИИ
Технологии уровня Claude Mythos заставляют банкиров волноваться за кибербезопасность
Издание Financial Times рассказало, что Европейский Центральный банк готовится к проведению встречи с представителями различных банков для обсуждения связанных с искусственным интеллектом вопросов. Возможности современных моделей ИИ вызывают опасения по поводу защиты информационных систем. Технологии уровня Claude Mythos Preview научились обнаруживать уязвимости программного обеспечения намного быстрее и эффективнее, чем это было возможно прежде.

По мнению заместителя председателя наблюдательного совета ЕЦБ, существующие сейчас темпы реагирования на информационные угрозы недостаточно высоки. Прежде уязвимость в банковском ПО могла устраняться на протяжении недели. Сейчас после выхода новых версий программ злоумышленники при помощи ИИ способны обнаруживать их уязвимости всего за полчаса.

Изображение: ChatGPT

Также в ЕЦБ недовольны тем фактом, что доступ к Mythos имеется в первую очередь у организаций из США. Европейские банкиры хотели бы провести тестирование этой технологии.

В середине апреля появлялась новость о том, что представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсуждали Claude Mythos Preview во время встречи в Вашингтоне.

В настоящее время тестирование Mythos ведётся в 40 компаниях, в числе которых крупные американские банки вроде JPMorgan и Morgan Stanley. Они используют бета-версию и уже сумели обнаружить множество уязвимостей.

#сша #европа #банки #claude
Источник: rbc.ru
