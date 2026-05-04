Ведущие мировые производители начали разработку оперативной памяти следующего поколения

Кризис оперативной памяти продолжается, спрос со стороны искусственного интеллекта непрерывно растёт и требуется всё более быстрая память всё большего объёма. На этом фоне ведущие мировые компании начали разработку стандартов памяти DRAM очередного поколения.

Организация JEDEC в 2025 году представила стандарт LPDDR6, который должен дать память быстрее и энергоэффективнее по сравнению с нынешней LPDDR5. Память этого типа пользуется большим спросом в сегменте ИИ, предлагая высокую скорость, ёмкость и экономичную работу. Именно последний показатель делает память типа LPDDR подходящим выбором для дата-центров. Наряду с SOCAMM2 именно LPDDR5/X становится главным выбором для серверов ИИ.

Теперь сообщается, что компании Samsung, SK Hynix и Micron собрались расширить возможности DDR5. Разработка обычно начинается за 2 года или больше до начала коммерческого распространения продуктов. Таким образом, память DDR6 на рынок будет выпущена не раньше 2028 года. Что касается потребительского рынка, покупателям может предстоять подождать ещё на пару лет больше, когда потребности дата-центров будут более-менее насыщены.

Пока же производители подложек работают над совместными проектами. При этом они конкурируют друг с другом за право первой выпустить чипы DDR6. Это может дать им преимущество при заключении контрактов с компаниями из мира искусственного интеллекта, что означает огромный прирост прибыли.

От DDR6 поначалу ждут скорости уровня 8,4 Гбит/с, а по мере совершенствования технологии это значение может увеличиться в два с лишним раза до 17,6 Гбит/с. Рабочее напряжение может быть меньше 1 В, что означает низкое употребление энергии.