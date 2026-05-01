Эти дисплеи могут быть лишены поляризационных фильтров

Компания Apple выпускала свои смартфоны с применением панелей OLED от компании Samsung, начиная с iPhone X и заканчивая последними на настоящий момент iPhone 17. При этом южнокорейский производитель не всегда был эксклюзивным поставщиком для американской компании. Такое было лишь один раз, при выпуске iPhone X.

В остальных случаях Apple закупала панели и у других производителей, в число которых входили LG Display и BOE, чтобы избежать лишних рисков. Теперь может оказаться, что на двадцатую годовщину выпуска аппаратов iPhone Samsung во второй раз окажется единственным поставщиком дисплеев для них.

Источником этой информации является южнокорейское издание The Korea Herald. Инсайдер заявляет, что Apple обратилась к Samsung с запросом на разработку панелей OLED для линейки смартфонов iPhone 18. Отличительной чертой этих панелей должно стать отсутствие поляризаторов и изгиб со всех четырёх сторон. Samsung может потребоваться применять технологию цветового фильтра на основе инкапсуляции (COE), которой она владеет. С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что дисплеи подобного типа не готовы к масштабному производству и на их совершенствование должно уйти какое-то время.