Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung может оказаться единственным поставщиком панелей OLED для аппаратов iPhone 18
Эти дисплеи могут быть лишены поляризационных фильтров

Компания Apple выпускала свои смартфоны с применением панелей OLED от компании Samsung, начиная с iPhone X и заканчивая последними на настоящий момент iPhone 17. При этом южнокорейский производитель не всегда был эксклюзивным поставщиком для американской компании. Такое было лишь один раз, при выпуске iPhone X.

В остальных случаях Apple закупала панели и у других производителей, в число которых входили LG Display и BOE, чтобы избежать лишних рисков. Теперь может оказаться, что на двадцатую годовщину выпуска аппаратов iPhone Samsung во второй раз окажется единственным поставщиком дисплеев для них.

Источником этой информации является южнокорейское издание The Korea Herald. Инсайдер заявляет, что Apple обратилась к Samsung с запросом на разработку панелей OLED для линейки смартфонов iPhone 18. Отличительной чертой этих панелей должно стать отсутствие поляризаторов и изгиб со всех четырёх сторон. Samsung может потребоваться применять технологию цветового фильтра на основе инкапсуляции (COE), которой она владеет. С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что дисплеи подобного типа не готовы к масштабному производству и на их совершенствование должно уйти какое-то время.

#apple #samsung #iphone #дисплеи
Источник: sammobile.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter