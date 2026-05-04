Блогер
Анализ ВШЭ рассказал об изменении поведения российских пользователей в сетевых магазинах за 10 лет
Покупки в интернете совершают почти три четверти российских потребителей возрастом от 15 лет

Полученные от Росстата данные позволили Институту статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики проанализировать потребительские привычки россиян на протяжении минувших 10 лет. Как оказалось, за этот промежуток времени эти привычки претерпели значительные изменения. Если прежде покупки в интернете совершали 23% потребителей возрастом не менее 15 лет, то в конце 2025 года таких было уже 71%. Хотя это рекордный в истории России показатель, расти ещё есть куда, поскольку без малого каждый третий пользователь покупок в интернете не совершает.

Изображение: Grok

Чаще всего закупается онлайн молодое поколение. В возрасте 25–29 лет такой опыт есть у 93% населения. У пожилых людей возрастом между 70 и 79 годами опыт подобных покупок есть у 24% людей, а в возрасте старше 80 лет таких только 9%.

73% покупателей проживают в городах, хотя сельская местность не сильно отстаёт со значением 64%. Заказав товар в онлайн-магазинах, почти 90% покупателей предпочитают забирать его из пунктов выдачи самостоятельно, а не получать на дому. Каждый второй покупатель отдаёт предпочтение курьерской доставке. Что касается оплаты, в первую очередь используются банковские карты. Вполне ожидаемо, женщины совершают покупки чаще мужчин, соотношение 73% против 68%.

#россия #интернет #торговля #маркетплейсы #рунет
Источник: ng.ru
