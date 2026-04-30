Она могла пролежать в земле более 1500 лет и имеет следы двух сложных видов работ с драгоценными металлами

Датский металлоискатель Миккель Варминг обнаружил золотую брошь возрастом 1500 лет. Её размер составляет чуть более 4 см, и она могла использоваться для закрепления одежды в середине VI века н. э.

Золотые броши этого периода встречаются редко, а найденный экземпляр хорошо сохранил чрезвычайно сложную поверхность с мельчайшим орнаментом. Пропорции и система застёжки наводят на мысль о том, что предмет изготавливали не только для практического применения, но и как элемент моды.

Изображение: Миккель Варминг / Линда Варминг

В данный момент археологи не могут отнести эту находку к определённому захоронению, поселению или ритуальному хранилищу. Поэтому они изучают окрестности с целью определения того, нет ли поблизости могил, зданий и не связанных с ними отложений. Возможно, брошь здесь просто потеряли.

Предварительная датировка относит её к середине VI века н. э., периоду позднего германского железного века в Северной Европе. В те времена происходили политические и культурные изменения после краха западной римской имперской власти. Население Скандинавии и Северной Германии заново собиралось вокруг региональных центров власти.

Современная Дания не входила в состав Римской империи, но это не мешало ей быть связанной с остальным миром. Здесь обнаруживаются римские монеты, стекло, изделия из металла и предметы престижа.

Поверхность найденной броши покрыта повторяющимися круглыми элементами с расположением в строго упорядоченном узоре. Это напоминает о связях с филигранью и грануляцией, которые представляют собой два сложных вида работы с драгоценными металлами. Грануляция означает нанесение крошечных золотых шариков на поверхность, а филигрань использует тонкие проволоки для создания изящных декоративных узоров.

Застёжка броши сделана из железа, поэтому за сотни лет она подверглась коррозии, и первоначальная конструкция по большей части скрыта. Археологи предполагают, что такая брошь могла указывать на человека с богатством и доступом к социальным связям.