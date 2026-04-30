Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
Она могла пролежать в земле более 1500 лет и имеет следы двух сложных видов работ с драгоценными металлами

Датский металлоискатель Миккель Варминг обнаружил золотую брошь возрастом 1500 лет. Её размер составляет чуть более 4 см, и она могла использоваться для закрепления одежды в середине VI века н. э.

Золотые броши этого периода встречаются редко, а найденный экземпляр хорошо сохранил чрезвычайно сложную поверхность с мельчайшим орнаментом. Пропорции и система застёжки наводят на мысль о том, что предмет изготавливали не только для практического применения, но и как элемент моды.

Изображение: Миккель Варминг / Линда Варминг

В данный момент археологи не могут отнести эту находку к определённому захоронению, поселению или ритуальному хранилищу. Поэтому они изучают окрестности с целью определения того, нет ли поблизости могил, зданий и не связанных с ними отложений. Возможно, брошь здесь просто потеряли.

Предварительная датировка относит её к середине VI века н. э., периоду позднего германского железного века в Северной Европе. В те времена происходили политические и культурные изменения после краха западной римской имперской власти. Население Скандинавии и Северной Германии заново собиралось вокруг региональных центров власти.

Изображение: Миккель Варминг / Линда Варминг

Современная Дания не входила в состав Римской империи, но это не мешало ей быть связанной с остальным миром. Здесь обнаруживаются римские монеты, стекло, изделия из металла и предметы престижа.

Поверхность найденной броши покрыта повторяющимися круглыми элементами с расположением в строго упорядоченном узоре. Это напоминает о связях с филигранью и грануляцией, которые представляют собой два сложных вида работы с драгоценными металлами. Грануляция означает нанесение крошечных золотых шариков на поверхность, а филигрань использует тонкие проволоки для создания изящных декоративных узоров.

Изображение: Миккель Варминг / Линда Варминг

Застёжка броши сделана из железа, поэтому за сотни лет она подверглась коррозии, и первоначальная конструкция по большей части скрыта. Археологи предполагают, что такая брошь могла указывать на человека с богатством и доступом к социальным связям.

#археология #дания #раскопки #железный век
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter