Блогер
ТАСС: Минпромторг может обложить пошлинами зарубежные аккумуляторы в пользу отечественной продукции
Размер тарифов на ввоз может быть связан с баллами за локализацию

Недавно было проведено заседание комиссии Госсовета, на которой глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов выдвинул предложение о загрузке недавно построенных российских заводов по производству литий-ионной продукции. С этой целью было предложено ограничить импорт такой продукции из-за границы. В частности, предлагается увеличить пошлины на ввоз и пересмотреть коды ТН ВЭД ЕАЭС систем накопления энергии, батарей для беспилотников и электротранспорта, литий-ионных аккумуляторов.

Совместными усилиями Росатома и группы «Эфко» предприятия по производству вышеперечисленных компонентов вводят в строй в Калининградской области и Москве. Чтобы продукция новых предприятий находила покупателей, необходимо сделать импорт не настолько выгодным, как местное производство. Планируемые поправки должны сделать привлекательной технику с аккумуляторами российского производства, увеличивая у них баллы локализации. Система товарной номенклатуры призвана усилить контроль потоков импорта.

Изображение: Gemini

В конечном счёте стоит задача не создать дефицит, но при этом сделать внутренний рынок конкурентоспособным. В настоящее время на литий-ионные аккумуляторы есть достаточно большой спрос в сегменте автомобильной промышленности, общественного транспорта и БПЛА, в результате чего даже при использовании параллельного импорта новые предприятия могут оказаться как минимум окупаемыми.

В результате регулятор планирует создать систему контроля на двух уровнях, где тарифы ограничивают дешёвый импорт, а российские производители могут быть уверены в сбыте своей продукции и государственной поддержке локализации.

#россия #промышленность #аккумулятор #пошлины #импорт #тарифы #минпромторг #россия.
Источник: tass.ru
