Она могла входить в состав Триады и одна только верхняя часть этой статуи весит 5-6 тонн

Министерство туризма и древностей Египта совместно с Высшим советом по древностям сообщило о нахождении массивной статуи. Она может изображать фараона Рамзеса II. Находка была сделана в провинции Шаркия на археологическом участке Тель-Фараун.

Найдена только верхняя часть статуи высотой около 2,2 м и весом 5-6 тонн. Она сохранилась не в лучшем виде, но ключевые художественные черты остались.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Рамзес II считается одним из наиболее могущественных и известных правителей Древнего Египта. Он прославился благодаря своим масштабным строительным проектам и военным успехам, оставив после себя большое количество памятников.

Находка способна рассказать о религиозной и царской деятельности в восточной части дельты Нила. Также она указывает на древнеегипетскую практику перемещения монументальных статуй с места на место.

В данном случае статуя могла быть изготовлена в основанной Рамзесом II столице Пи-Рамессе. Уже оттуда её могли в древности перевезти в Тель-Фараун.

Изначально статуя могла входить в состав более крупной скульптурной группы, известной как Триада. Триады зачастую изображают царя в окружении божеств. Такие скульптуры находили в этой провинции уже неоднократно.

В настоящее время находка была перевезена в хранилище, где начнутся детальные реставрационные работы. Эксперты проводят анализ каменного материала и техники резьбы для определения точного возраста статуи, её происхождения и методов создания.

В сентябре на этом же месте нашли каменную стелу с версией Канопского указа. Он был издан Птолемеем III в 238 году до н. э. и был распространён в больших египетских храмах.