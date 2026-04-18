В их число вошли загадочный бронзовый солнечный диск и крепости возрастом в несколько тысячелетий

Длившийся на протяжении восьми лет археологический проект на плато в южной Грузии привёл к находке 168 древних памятников, укреплений и редких символических артефактов. Плато Джавахети долгое время оставалось одним из наименее исследованных регионов Южного Кавказа.

Команда из грузинских и итальянских исследователей провела раскопки в ключевых местах, что позволяет назвать это место динамичным перекрёстком между кавказским нагорьем и окружающими евразийскими степями. Как оказалось, данный регион был не изолирован, а глубоко взаимосвязан и был местом встречи культур, технологий и верований.

Изображение: Dan R, et. al., 2026, Antiquity

При помощи дистанционного зондирования, GPS-картографирования и использования географических информационных систем археологи составили карты расселения на плато. На протяжении тысячелетий общины возвращались в одни и те же стратегически важные места, адаптируясь к изменениям окружающей среды и социальной обстановки.

В этих местах доминируют массивные каменные сооружения, известные как циклопическая архитектура. Они были не только постоянными оборонительными укреплениями, но и могли функционировать как временные убежища для кочевников и скотоводов.

Исследователи изучили курган Баролети Нацаргора, что можно перевести как «холм пепла». Под его поверхностью находятся многочисленные слои построек со следами многочисленных пожаров.

Были найдены оборонительные стены, жилые постройки, глиняные сооружения от раннего бронзового века до железного века, 3500-500 годы до н. э.

Здесь же нашли искусно выполненный бронзовый солнечный диск с концентрическими узорами и тщательно расположенными перфорациями. Это показывает высокий уровень металлообработки.

Восточнее находится крепость Мегреки, случайно обнаруженная во время строительства дорог. Здесь раскопки позволили найти складские и жилые помещения, а также декорированные глиняные пластины, вмонтированные в глиняные сооружения вроде печей и приподнятых платформ с геометрическими узорами. Таблички могли обозначать места особой важности.

Исследователи планируют расширить участки раскопок, используя методы радиоуглеродного датирования для установления более точных дат.