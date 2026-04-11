Археологи нашли в Турции доказательства существования византийского паломнического центра
Ряд археологических находок в Центральной Анатолии рассказывает о загадочном ландшафте региона, его культурном и религиозном значении

В вулканических высокогорьях к северу от Карамана в Турции исследователи нашли как минимум 15 незадокументированных прежде церквей и часовен. Речь идёт об историческом районе «Тысяча и одна церковь». Специалисты считают, что в своё время данная территория была крупным византийским центром паломничества.

Исследования поверхности проводятся доктором Илкером Мете Мимироглу из Университета Неджметтина Эрбакана. Работа сосредоточена на раннехристианской и византийской религиозной архитектуре на склонах потухшего вулканического массива Карадаг. Результаты второго сезона исследований указывают на сложную и густонаселённую сеть поселений.

Регион мог быть не единым городом, а множеством взаимосвязанных поселений на пересечённой местности. Обнаруженные сооружения говорят об обширной и высокоорганизованной религиозной жизни.

Исследователями найдено множество сопутствующих объектов, от систем цистерн и культовых пространств под открытым небом до надписей, гробниц и многоэтажных комплексов. Это указывает на то, что жилая зона здесь могла поддерживать достаточно большое население.

Найдены свидетельства отшельнической практики. Несколько естественных и частично изменённых пещер, использующихся в качестве келий, некоторые отмечены вырезанными крестами. Это указывает на религиозную жизнь ранней Византии.

Впервые это место задокументировали в конце XIX века исследователи Гертруда Белл и Уильям Митчелл Рамзи. Его отличительной чертой является огромное количество церквей, монастырей и часовен на склонах вулкана.

Путешествующих по Анатолии паломников могло привлекать сюда наличие монашеских общин, священные места, местные культовые традиции. Изучаемые сейчас надписи могут дать дополнительную информацию о личностях верующих, покровителей или религиозных авторитетов.

Есть свидетельства о том, что заселение этого места продолжалось и после византийской эпохи. Монеты сельджукского периода показывают активность населения в средневековый исламский период. Это опровергает прежние предположения о том, что место было заброшено после упадка византийского контроля. Записи говорят, что к XV веку население региона Караман, в том числе и мусульманские, и немусульманские общины, было выселено на Балканы.

Учёные намереваются подробнее изучить обнаруженные участки, расшифровать надписи и уточнить датировку.

#турция #археология #раскопки #византия
Источник: arkeonews.net
Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Последняя версия драйверов принесла возможность поиграть в Crimson Desert на видеокартах Intel
+
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
8
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
2

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
338
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
8
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
24
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3

Сейчас обсуждают

Chato-Boot
07:54
А всё потому, что трещит по швам бюджет Собянска.
Xiaomi анонсировала планшет REDMI Pad 2 SE с 9,7-дюймовым экраном и аккумулятором ёмкостью 7600 мАч
corsi
07:38
Хз, что не так с игрой или системой, я WII проходил на RX 580 году в 2018 или 2019, fps что-то в районе 100 был.
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Данил Тамонин
04:03
Можно просто уменьшить утильналог и не парится со сборкой машинокомплектов.
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
Bernigan
02:19
Тоже Реквием скачал, нормально, есть 60 фпс на ультра с ДЛСС качество, от 40 с трассировкой лучей на последнем скрине, в общем отлично всё, можно спокойно ждать 6000 серию
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
02:00
Прикол.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
linux4ever
01:43
Вот предыдущий телефон. Как-нибудь тебе дом-трубу отшатаю. А то спрятался там за шаумяном.
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
userdel
01:39
Это игра со сталкером не имеет ничего общего
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
linux4ever
00:35
Когда свой ZTE на помойку отнесешь?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
zik3ak
00:29
Учитывая качество сталкера2, пусть себе оставят.
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
Egorka
00:28
Непонятна уверенность в том, что россиский кордиант экологичнее того же гудиера
До трети дешевых шин может исчезнуть с российского рынка из-за наличия в них канцерогенов
