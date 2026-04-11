Ряд археологических находок в Центральной Анатолии рассказывает о загадочном ландшафте региона, его культурном и религиозном значении

В вулканических высокогорьях к северу от Карамана в Турции исследователи нашли как минимум 15 незадокументированных прежде церквей и часовен. Речь идёт об историческом районе «Тысяча и одна церковь». Специалисты считают, что в своё время данная территория была крупным византийским центром паломничества.

Исследования поверхности проводятся доктором Илкером Мете Мимироглу из Университета Неджметтина Эрбакана. Работа сосредоточена на раннехристианской и византийской религиозной архитектуре на склонах потухшего вулканического массива Карадаг. Результаты второго сезона исследований указывают на сложную и густонаселённую сеть поселений.

Регион мог быть не единым городом, а множеством взаимосвязанных поселений на пересечённой местности. Обнаруженные сооружения говорят об обширной и высокоорганизованной религиозной жизни.

Исследователями найдено множество сопутствующих объектов, от систем цистерн и культовых пространств под открытым небом до надписей, гробниц и многоэтажных комплексов. Это указывает на то, что жилая зона здесь могла поддерживать достаточно большое население.

Найдены свидетельства отшельнической практики. Несколько естественных и частично изменённых пещер, использующихся в качестве келий, некоторые отмечены вырезанными крестами. Это указывает на религиозную жизнь ранней Византии.

Впервые это место задокументировали в конце XIX века исследователи Гертруда Белл и Уильям Митчелл Рамзи. Его отличительной чертой является огромное количество церквей, монастырей и часовен на склонах вулкана.

Путешествующих по Анатолии паломников могло привлекать сюда наличие монашеских общин, священные места, местные культовые традиции. Изучаемые сейчас надписи могут дать дополнительную информацию о личностях верующих, покровителей или религиозных авторитетов.

Есть свидетельства о том, что заселение этого места продолжалось и после византийской эпохи. Монеты сельджукского периода показывают активность населения в средневековый исламский период. Это опровергает прежние предположения о том, что место было заброшено после упадка византийского контроля. Записи говорят, что к XV веку население региона Караман, в том числе и мусульманские, и немусульманские общины, было выселено на Балканы.

Учёные намереваются подробнее изучить обнаруженные участки, расшифровать надписи и уточнить датировку.