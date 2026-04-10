Они демонстрируют наличие давних культурных и технологических связей между Японией и Корейским полуостровом

Недавно проведённые в Японии исследования затрагивали территорию исторического храма Асукадера в префектуре Нара и найденные там ранее доспехи. Они похожи на защитное снаряжение королевства Пэкче, что указывает на свидетельство межкультурного влияния в VII веке.

Изображение: Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нара

Храм Асукадера считается первым полноценным буддийским храмом в Японии. Он построен в конце VI века и указывает на раннее распространение буддизма в Японии. В его строительстве помогали квалифицированные ремесленники и монахи из королевства Пэкче.

Фрагменты доспехов обнаружены ещё в 1957 году под фундаментом центральной колонны пагоды. С 2015 года ведётся их повторный анализ. Используются передовые методы вроде рентгеновской визуализации и 3D-измерений.

В доспехах используется ламеллярная структура, то есть скреплённые шнурами небольшие железные пластины. Это даёт гибкость и прочность, объединяя защиту туловища с наплечниками и нарукавниками в единую систему.

Изображение: Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нара

В 2011 и 2014 годах в крепости Гонсансон нашли фрагменты доспехов эпохи Пэкче. Кожаные надписи на фрагментах относят их к 645 году, показывая связь между двумя группами артефактов.

В те времена чаще всего встречались доспехи кэйко. Это ламинарные доспехи с объединением небольших железных пластин в чешуйчатую форму. Менее распространены были более короткие кирасы. Железные доспехи были доступной только элитным воинам роскошью.

Эти находки напоминают о взаимосвязи восточноазиатских цивилизаций и о том, что раннее японское общество формировалось в результате взаимодействия с соседними культурами.