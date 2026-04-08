Inthenews
Япония упростила доступ к персональным данным без согласия пользователей для развития ИИ-технологий
Правительство страны одобрило поправки к Закону о защите персональных данных. Изменения отменяют обязательное согласие граждан на передачу данных в случаях, когда риск нарушения прав минимален

Министр цифровой трансформации Хисаши Мацумото заявил, что Япония станет самой удобной страной в мире для разработки ИИ-приложений.

Поправки распространяются на данные для статистических исследований и обучения ИИ, включая анонимизированную медицинскую информацию при минимальном риске. Организации должны информировать граждан о порядке обработки данных, но не обязаны требовать явное согласие в таких случаях.

                                                                   Изображение - ChatGPT

Для детей младше 16 лет сохранится требование согласия родителей. За злонамеренное использование данных или мошенничество при сборе информации введут штрафы в размере полученной прибыли. При небольшом риске утечки уведомлять пострадавших не потребуется.

Мацумото назвал действующие законы серьёзным препятствием для развития ИИ в Японии. Без доступа к данным стране будет сложно создавать эффективный искусственный интеллект. Несмотря на статус технологического лидера, Япония медленно внедряет цифровые решения в госуслуги. Поправки направлены на то, чтобы страна не отстала от мировых трендов в сфере ИИ.

#япония #персональные данные #ии-технологий
Источник: theregister.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
23
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
1
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
9
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
2
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Crystal Dynamics может отложить перезапуск первой Tomb Raider до 2027 года
+
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
17
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
36
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

Dentarg
22:19
Повторяю для слабовидящих и слабосоображающих: ты сам влез под мой комментарий. Если что-то не нравится - покинь этот сайт и иди разбираться с зависимостями всех видов)
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
22:10
Зачем ты мне пишешь, клоун с поломанным ЧСВ? Это так негативно винда на тебя повлияла или постоянное тыканье мышкой?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
22:02
Я написал комментарий, а ты начал своё ЧСВ тут выгораживать и никак не остановишься. Мне интересно, чем это закончится. И ещё вопрос, ты из окошек плюсики-минусики ставишь с разных аккаунтов или из ко...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
21:59
У всех форточников логика поломана? Тебя что-то не устраивает? Тогда зачем ты мне писать продолжаешь? Тем более твои посты абсолютно не информативны, а больше похожи на кривляния ребёнка )))
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
21:57
Так и не понимаю, чего ты прилепился. Больше поговорить не с кем? У всех пингвинят так? Ладно, давай поговорим. Что тебя беспокоит?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
21:54
Бери два, будешь в бубен колотить, клоун ))) Видно винда реально людей тупыми делает )))
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
21:51
Хо-ро-шо! Ты прав! Возьми с полки пирожок. Я кстати на старой работе снял фаервол, выставил 3389 на весь инет. Думал там всё умрет за месяц, но эта хрень работала 5 лет, пока вся корпорация не сдохла ...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
21:47
По заранее сгенерированным ключам уже давным давно люди ходят по ssh. При чём 22-й порт наглухо закрыт извне, пока ты по заранее выбранным портам, по выбранной тобой последовательности не "постучишь",...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
21:42
Видишь, посмеялся вечером, настроение поднялось, жизнь на мгновение приобрела смысл) Круто же)
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
21:41
Кто тут мамкин уже понятно, как только ты, клоун, написал про ssh по паролю. Смех, да, и только )))
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
