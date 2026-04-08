Правительство страны одобрило поправки к Закону о защите персональных данных. Изменения отменяют обязательное согласие граждан на передачу данных в случаях, когда риск нарушения прав минимален

Министр цифровой трансформации Хисаши Мацумото заявил, что Япония станет самой удобной страной в мире для разработки ИИ-приложений.

Поправки распространяются на данные для статистических исследований и обучения ИИ, включая анонимизированную медицинскую информацию при минимальном риске. Организации должны информировать граждан о порядке обработки данных, но не обязаны требовать явное согласие в таких случаях.

Изображение - ChatGPT

Для детей младше 16 лет сохранится требование согласия родителей. За злонамеренное использование данных или мошенничество при сборе информации введут штрафы в размере полученной прибыли. При небольшом риске утечки уведомлять пострадавших не потребуется.

Мацумото назвал действующие законы серьёзным препятствием для развития ИИ в Японии. Без доступа к данным стране будет сложно создавать эффективный искусственный интеллект. Несмотря на статус технологического лидера, Япония медленно внедряет цифровые решения в госуслуги. Поправки направлены на то, чтобы страна не отстала от мировых трендов в сфере ИИ.