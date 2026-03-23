Аналитики прогнозируют серьёзные проблемы для полупроводниковой промышленности

Беды на полупроводниковую отрасль продолжают сыпаться одна за другой, заставляя потребителей расплачиваться повышенными ценами и дефицитом. Едва утихли последствия пандемии, как в мир пришёл искусственный интеллект, но теперь под угрозой оказался он сам из-за конфликта на Ближнем Востоке. В частности, азиатские производители закупают здесь гелий, который играет в производстве чипов важную роль.

Отчёт банка Barclays сообщает, что конфликт может затянуться ещё на несколько недель. Сейчас его продолжительность достигла третьей недели, что примерно совпадает с циклом транспортировки сырой нефти и природного газа с Ближнего Востока в Северную Азию.

Пострадают в первую очередь Тайвань и Южная Корея, которые зависят от Ормузского пролива для поставок нефти. Дефицит гелия и брома может привести к снижению объёмов производства на предприятиях TSMC. Вслед за этим гиганты промышленности вроде NVIDIA и AMD могут начать пересматривать планы развёртывания и поставок своих чипов.

Это запустит эффект домино, повлияв на развитие и распространение инфраструктуры искусственного интеллекта. Хотя потребители, страдающие из-за роста цен и дефицита из-за ИИ, такому развитию событий могут порадоваться, для них ситуация лучше не станет. Производители в любом случае продолжат отдавать предпочтение более прибыльному рынку ИИ, уделяя внимание потребительскому сегменту в последнюю очередь.