В список вошли социальные сети, маркетплейсы, банковские сервисы и государственные службы

В четверг в России был опубликован белый список, в состав которого вошли работающие при ограничениях мобильного интернета цифровые платформы. Издание «РИА Новости» сообщает, что список состоит из более чем 120 ресурсов, от социальных сетей до сервисов государственных учреждений.

В тяжёлые дни ограничения доступа в интернет не останутся без общения посетители «Одноклассников» и «ВКонтакте». Будут доступны сервисы Яндекса, хотя поиск Яндекса при ограничениях окажется бесполезным. Будет работать портал Mail и мессенджер Max. Для просмотра видео предлагается воспользоваться RuTube и VK Видео. Среди сетевых магазинов доступ получили такие крупные, как «Авито», Ozon, «Дикси», Wildberries, «Магнит», «Мегамаркет», «Детский мир», «ВкусВилл», сети Burger King и «Вкусно — и точка».

Не забыли авторы списка дать доступ к операторам мобильной связи T2, МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». Сохранят работоспособность «ЭР-Телеком», «СберМобайл» и T-Mobile. Среди платёжных систем представлены «Мир», онлайн-банки Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ.

В число других доступных сервисов вошли СДЭК, «Аэрофлот», Почта России, «Самокат», «Купер», «Гранд Сервис Экспресс», «Победа», 2ГИС, сервисы РЖД, Туту.ру, «Яндекс Драйв», Ситидрайв, HeadHunter и Gismeteo для желающих узнать прогноз погоды. Среди государственных платформ сохранят работоспособность «Госуслуги» и портал электронного голосования, сайты различных органов государственной власти, системы ФНС и Московской биржи.

Значительные проблемы с доступом во всемирную паутину посредством мобильного подключения наблюдаются в центре столицы на протяжении второй недели. По словам представителей власти, источник проблем кроется в вопросах безопасности. Между тем, некоторые аналитики высказывают мнение о том, что ресурсов заблокировать всё задуманное начинает не хватать, в результате чего некоторые сайты временами начинают работать.