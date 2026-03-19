Блогер
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
В список вошли социальные сети, маркетплейсы, банковские сервисы и государственные службы

В четверг в России был опубликован белый список, в состав которого вошли работающие при ограничениях мобильного интернета цифровые платформы. Издание «РИА Новости» сообщает, что список состоит из более чем 120 ресурсов, от социальных сетей до сервисов государственных учреждений.

В тяжёлые дни ограничения доступа в интернет не останутся без общения посетители «Одноклассников» и «ВКонтакте». Будут доступны сервисы Яндекса, хотя поиск Яндекса при ограничениях окажется бесполезным. Будет работать портал Mail и мессенджер Max. Для просмотра видео предлагается воспользоваться RuTube и VK Видео. Среди сетевых магазинов доступ получили такие крупные, как «Авито», Ozon, «Дикси», Wildberries, «Магнит», «Мегамаркет», «Детский мир», «ВкусВилл», сети Burger King и «Вкусно — и точка».

Изображение: Gemini

Не забыли авторы списка дать доступ к операторам мобильной связи T2, МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». Сохранят работоспособность «ЭР-Телеком», «СберМобайл» и T-Mobile. Среди платёжных систем представлены «Мир», онлайн-банки Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ.

В число других доступных сервисов вошли СДЭК, «Аэрофлот», Почта России, «Самокат», «Купер», «Гранд Сервис Экспресс», «Победа», 2ГИС, сервисы РЖД, Туту.ру, «Яндекс Драйв», Ситидрайв, HeadHunter и Gismeteo для желающих узнать прогноз погоды. Среди государственных платформ сохранят работоспособность «Госуслуги» и портал электронного голосования, сайты различных органов государственной власти, системы ФНС и Московской биржи.

Значительные проблемы с доступом во всемирную паутину посредством мобильного подключения наблюдаются в центре столицы на протяжении второй недели. По словам представителей власти, источник проблем кроется в вопросах безопасности. Между тем, некоторые аналитики высказывают мнение о том, что ресурсов заблокировать всё задуманное начинает не хватать, в результате чего некоторые сайты временами начинают работать.

#россия #интернет #минцифры #блокирование сайтов
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

hohloeb
14:50
А зачем вам на некроине бензин и газ? Каменный век и так уже.
В Катаре был повреждён крупнейший в мире завод по производству СПГ
LastAtlant
14:35
Ты написал что "почти все процессоры могут", потому привел пример тех что не могут. От удачности экземпляра зависит, зайди на канал deezlab, там дофига теста водянок, все рязани без лимитов упираются ...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
LastAtlant
14:33
Термуха обычная мх6 Радиатор 420х55мм толщиной, даже когда карта в простое запустив синебенч можно почти сразу увидеть 95 градусов при том вода в контуре с трудом выше 32 градусов прогревается. В ПБО ...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
OgoGoLog
14:16
Статья форбс уровня блумберг. Неназванный источник одного из операторов связи. Бла, бла, бла. В той же статье перескакивают на обсуждение прокси телеграмма и прочих около тем. На хабре главный аргумен...
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
Дмитрий Шишкин
14:16
О рефреши, а то Интел, да Интел, у АМД повышение частот выглядит ещё сказочные, но при этом маркетологи вообще не стесняются писать 5,5, а то и 5,7,но при том что написано 5,7, если может работать на ...
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
El Grechko
14:10
Нейрофобия в играх - это такой идиотен тест. Ну т.е. понятно, когда тебе подсовывают вместо нормальной фотки что-то с неправильным количеством пальцев, ты возмущаешься - ок. Ты не хочешь воспринимать ...
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
Wanderen
14:08
... вы заметили, что с взлётом цен и пуганием что всё будет дорого еще года четыре. Вызвало обратный эффект. Всё как то охладело к новому железу. Пропал ажиотажный интерес. Ну, выходит что то новое ,...
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
Сергей Анатолич
13:54
Если что, "Железный занавес" запад вешал во главе с британией. А таким как вы, недовольные "господа", валить из страны надо, туда где "свобода" и педерастия, вас там ждут.
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
Stretch
13:37
Настройки проца покажи РВО и курвы, а то что-то температуры большие. Фото водоблока покажи, какой радиатор используется, какая тепмопаста используется?
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Stretch
13:37
Самая обычная водянка 360 мм и толщиной 25 мм вытягивает эти частоты в разгоне у восьмиядерника
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
