Эта находка способна рассказать о жизни элиты, ритуалах и континентальных связях того времени

Археологи сделали открытие на севере Англии, которое позволит рассказать о жизни британской элиты времён железного века. Остатки четырёхколёсных колесниц могут рассказать, как элита передвигалась, демонстрировала свою власть и вела войны.

Изображение: Adams S, 2026, AntiquityО принадлежности повозки к элите говорят декор и сопутствующие предметы. В число этих предметов входят средиземноморский коралл в качестве украшения конской упряжи, цветное стекло и эмаль.

Прежде считалось, что транспорт в Британии состоял исключительно из более лёгких двухколёсных транспортных средств. Открытие было сделано при помощи металлоискателей и целенаправленных раскопок. Находка датируется периодом между 100 годом до н. э. и 40 годом н. э.

Изображение: Adams S, 2026, AntiquityРаскопки провели ещё в 2022 году. Было найдено два крупных клада, в состав которых вошли почти 950 металлических предметов. Среди них были компоненты транспортных средств, конская упряжь, оружие и церемониальные сосуды. Местом обнаружения этих кладов был участок около обширного укреплённого комплекса Стэнвик, который считается политическим центром племени бригантов. Название этого крупного кельтского племени может показаться известным широкой рублике благодаря голливудскому фильму «Орёл Девятого легиона».

В число находок вошли большие железные обода колёс, ступичные детали и U-образные кронштейны. Цилиндрические металлические полосы соединялись таким образом, что они были несовместимыми с двухколёсными транспортными средствами. Элементы наводят на мысль о четырёхколёсных повозках Континентальной Европы, по большей части из более позднего железного века. Также археологи нашли шкворни, которые представляют собой механизмы для управления четырёхколёсными транспортными средствами.

Наличие подобных повозок говорит о более глубокой интеграции Британии в европейские сети, чем полагали прежде. Находки напоминают повозки из датского города Дейбьерг примерно около 100 года н. э.

Для археологов интерес представляет то, в каком состоянии были найденные транспортные средства. Они были целенаправленно разобраны, деформированы, иногда подвергнуты сильному нагреву. Это может свидетельствовать о ритуальном уничтожении в рамках погребальной церемонии или о политическом акте.