Компьютерное моделирование восполнило то, что не могли показать раскопки и изучение руин

В исследовательском центре «Афина» в греческом городе Ксанти разработали компьютерную модель, призванную проверить закономерности перемещения людей и животных по ландшафтам в Древней Греции. Пересечённая местность могла сказываться на характере путешествий, путях отхода в сражениях и торговых путях. Археология не всегда способна определить эти закономерности при помощи исключительно раскопок и изучения руин.

Изображение: Chairi Kiourt / CC BY 4.0

Компьютерная система воссоздала рельеф местности в трёх измерениях на основе реальных данных о высотах. Модель была применена к двум локациям на территории Греции. Одной из них является форт римского периода Киммерия неподалёку от города Ксанти. Также рассматривались ведущие к святилищу Калаподи в Центральной Греции маршруты.

Результаты моделирования в первом случае показали, что особенности рельефа местности значительно влияют на исход событий. Ценность Киммерии заключалась не только в самом форте, но и в окружающем ландшафте. Рельеф местности был способен замедлять преследователей и разрывать линии прямой видимости, увеличивая шансы на спасение бегством.

Во втором случае главное внимание уделялось вопросам транспортировки грузов. Был рассмотрен анализ эффективности повозок с волами и вьючных животных, таких как мулы. Повозки перевозили тяжёлые грузы, но медленнее, и хуже справлялись с крутым рельефом. Мулы перевозили меньший вес, но по более прямым маршрутам и лучше перемещались по пересечённой местности.

В итоге делается вывод о том, что в древности характер перемещений определялся не одним расстоянием, но также особенностями рельефа, видимостью, физическими возможностями и доступными видами транспорта.