На глубине 4 м под современной улицей найдена часть гидравлической системы по транспортировке воды

Работающие на улицах испанского города Сарагоса археологи нашли остатки сооружения, которое могло представлять собой сочетание моста времён Древнего Рима и акведука. Это достаточно редкое сооружение, которое даёт новую информацию относительно планировки и снабжения водой древнего города Цезаравгуста без малого 2000 лет назад.

Находка была сделана благодаря реконструкции городской среды на площади Сан-Мигель и историческом проспекте Косо. На глубине около 4 м от современной улицы нашли большую римскую арку из прочного бетона, который пользовался спросом у инженеров тех времён. Именно римский гидравлический бетон позволил высказать предположение о том, что сооружение было создано в первое десятилетие после основания города, то есть примерно в конце I века до н. э.

Археологи считают, что найденное сооружение могло быть частью гидравлической системы по транспортировке воды из реки в центр города. В римских городах такие системы были широко распространены.

Сделав открытие, археологическая группа полностью задокументировала его, в том числе провела фотосъёмку, выполнила детальные чертежи и 3D-сканирование сооружения. Власти приняли решение сохранить мост на своём месте. При этом будут проведены дополнительные раскопки поблизости с целью обнаружить другие части сооружения.