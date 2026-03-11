Эти ранние предки крокодилов жили в позднем триасе, более 200 млн лет назад

Учёные смогли идентифицировать древний вид рептилий под названием Sonselasuchus cedrus. Этот вид интересен тем, что на разных этапах жизни менял способы передвижения. Шувозаврид высотой примерно 63 см жил во времена позднего триаса, и его считают ранним предком крокодилов.

Судя по ископаемым данным, в детстве это существо передвигалось на четырёх лапах, но взрослые особи использовали для передвижения только две лапы. Это открытие сделали в Национальном парке Окаменелого леса в Аризоне. Это место известно богатыми месторождениями окаменелой древесины и ископаемых позднего триаса.

Если эти результаты окажутся достоверными, они поставят под сомнение прежние предположения относительно способов передвижения ранних архозавров. В эту группу входят динозавры, птицы и крокодилы. Эволюционные особенности, в рамках которых Sonselasuchus cedrus могли переходить от четвероногого к двуногому передвижению, могли обеспечивать дополнительную мобильность или адаптацию к окружающей среде.