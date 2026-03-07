В частности, в ней была значительно усовершенствована система оптической стабилизации изображения

Компания Samsung в своё время стала первым производителем мобильных камер с сенсорами с разрешением 200 Мп. Первый подобный сенсор вошёл в состав смартфона производства Motorola, а потом появился в премиальном аппарате Galaxy S23 Ultra. Затем его взяли на вооружение сразу несколько производителей смартфонов из Китая.

Теперь компания Xiaomi включила усовершенствованный сенсор Samsung с разрешением 200 Мп в свой последний флагман. Об этом рассказал менеджер по продуктам компании Vivo. Телеобъектив в смартфоне X300 Ultra использует сенсор Samsung ISOCELL HP0, который представляет собой видоизменённую версию сенсора ISOCELL HPB прошлого года. Разрабатывали его специально для Vivo, поскольку Samsung тесно сотрудничает с китайским производителем. Размер сенсора остался 1/1,4 дюйма, но появилась технология Vivo BlueImage для улучшения автофокуса, повышения точности цветопередачи, HDR и эффективности съёмки.

Может быть интересно

Также здесь применяется улучшенная оптическая стабилизация изображения с точностью до трёх градусов. Это шаг вперёд по сравнению с 1,2° при стабилизации у камеры смартфона Vivo X200 Ultra. Затвор может дольше оставаться открытым без дрожания, результатом чего станет меньше шума на фото и видео.

Изображение: Vivo / sammobile.com

Камера телефото на новом аппарате лучше держит в фокусе движущиеся объекты при съёмке видео на разрешении 4К со скоростью 60 кадров/с. Как и Galaxy S26 Ultra, этот аппарат поддерживает кодек Samsung APV при съёмке видео.

Телеобъектив обладает сенсором Sony LYTIA-901 200 Мп размером 1/1,2 дюйма с двухпиксельной автофокусировкой и оптической стабилизацией. Разрешение сверхширокоугольной камеры равно 50 Мп, у неё также есть автофокус и оптическая стабилизация. Наконец, разрешение передней камеры составляет 50 Мп, и она поддерживает автофокус.

В Китае этот аппарат начнут продавать в конце марта, потом его ждут в Европе.