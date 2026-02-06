От первоначальной постройки сохранилось меньше 3%, что не помешало создать цифровую 3D-копию базы на острове Бальтра

Американская армия в 1941 году разместила солдат на Галапагосских островах. Здесь была создана база с двумя взлётно-посадочными полосами, целью которой была защита Панамского канала. Разрешение дало правительство владеющего Галапагосскими островами Эквадора после нападения Японии на Перл-Харбор. Остров Бальтра был выбран за счёт подходящего рельефа и расположения близко к центру архипелага, рассказывает Popular Mechanics со ссылкой на журнал Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования.

Изображение: RODRIGO BUENDIA//Getty ImagesЧерез 5 лет, после окончания войны, база опустела. Теперь среди учёных нашлись желающие воссоздать её облик, но не в реальном мире, а в виде цифровой трёхмерной конструкции. В реальности на базе осталось меньше 3% из 660 первоначально существовавших зданий. Значительная часть современной застройки находится поблизости от гражданского аэропорта и базы ВВС Эквадора.

Специалисты применяли геотехнологии, сочетая методы фотограмметрии и дистанционного зондирования. Фотограмметрия даёт возможность сохранить объект в цифровом виде. Дистанционное зондирование обеспечивает теоретическую и методологическую связь между следами человеческой деятельности в прошлом и современными представлениями. Исторические карты и фотографии были преобразованы из двумерных в трёхмерные объекты.

Первая леди Элеонора Рузвельт посещает базу на Галапагосских островах. Изображение: Wikimedia Commons



Учёные отмечают, что подобные реконструкции позволяют количественно оценивать воздействие человека на окружающую среду с течением времени. Было установлено, что остров Бальтра за прошедшие со времён войны десятилетия сумел восстановиться, что относится в первую очередь к местной флоре и галапагосской наземной игуане.