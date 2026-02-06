Это позволяет избавиться от множества существовавших прежде необычных версий попадания этих камней на своё место, включая ледники

Учёные из Университета Кёртина сообщили (в очередной раз) о наличии почти неопровержимых свидетельств того, что огромные голубые камни Стоунхенджа попали на своё ритуальное место при помощи людей, а не ледников. Правда, как люди были способны на это 5000 лет назад, ясно не стало.

Издание Popular Mechanics со ссылкой на журнал Communications Earth and Environment рассказывает о проведённом анализе осадков вблизи от Стоунхенджа с применением самых современных методов минеральной идентификации. Так стало известно, что минеральные зёрна здесь были созданы не ледниками.

По словам автора исследования Энтони Кларка (Anthony Clark), в противном случае камни оставили бы чёткий след на Солсберийской равнине. Подвергаясь эрозии с течением времени, они высвобождали бы мельчайшие зёрна, и их возраст можно было бы определить, как и место их происхождения.

Специалисты искали такие зёрна в речных песках поблизости, но не нашли. По этой причине они пришли к выводу, что камни попали сюда благодаря усилиям людей.

Анализ показал, что возраст детритовых цирконов на Солсберийской равнине такой же, как у южно-британских пород из Лондонского бассейна. Это означает, что Солсберийская равнина не была покрыта ледниками во времена плейстоцена.