Пресс-служба управления по организации борьбы с киберпреступностью МВД России рассказала о появлении поддельных рабочих чатов в арсенале цифровых злоумышленников

Мошенники расширили свой и без того богатый арсенал средств обмана пользователей за счёт создания фальшивых рабочих чатов. Они выглядят как официальные каналы той или иной компании, о чём рассказали в МВД.

Чтобы жертва ничего не заподозрила, мошенники тщательно собирают информацию о человеке и его работе, используя для этого открытые источники вроде социальных сетей. В них можно узнать имена сотрудников, должности, деловые связи.

Вооружившись этими знаниями, злоумышленники создают в мессенджере фальшивый рабочий чат, где есть один реальный пользователь и несколько ботов. Эти боты получают имена коллег жертвы и их фотографии, а сообщения от них призваны имитировать обычное рабочее общение.





Якобы руководитель организации или другой ответственный сотрудник ставит перед мишенью злоумышленников рабочую задачу. Сообщения от ботов должны придать ей достоверный вид.

Также в МВД рассказали о том, как злоумышленники выманивают код доступа из СМС-сообщений под предлогом записи на приём в различные государственные учреждения. Предлогом может быть необходимость выполнить перерасчёт пенсии, исправить ошибки в платежах за ЖКХ или в налоговых декларациях. Мошенники звонят выбранной цели и говорят о необходимости записаться на приём как можно скорее, а для подтверждения записи просят назвать код из присланной СМС. Естественно, делать это не следует ни при каких обстоятельствах, поскольку государственные учреждения не применяют коды СМС для подтверждения записи на приём.