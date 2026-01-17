Взять консоль на сутки или получить к ней удалённый доступ можно по цене 600–800 руб

Статистика портала Avito показывает, что на территории России всё большее число пользователей берут в аренду игровые консоли на сутки. С 20 декабря по 10 января популярность подобной аренды увеличилась в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлых месяцев.

Чаще всего любители видеоигр отдают предпочтение PlayStation 5 Pro с повышенной производительностью и современными графическими технологиями. В среднем суточный доступ к этой консоли обходится в 800 руб. Её либо доставляют на дом, либо дают доступ к играм через сеть Wi-Fi посредством PS Remote Play. На подобных арендных консолях обычно установлены наиболее популярные игры, чтобы самому игроку не пришлось тратить время на их поиски и установку. Владельцы консолей обычно указывают в объявлениях, какие игры установлены.

Спрос на аренду Xbox также вырос в 2,5 раза, при этом стоимость за сутки в среднем составляет 600 рублей. Обычно предпочтение отдают премиальной модели Xbox Series X с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления экрана 120 Гц.

Подобный сервис интересен для тех, кто играет лишь время от времени, на каникулах или во время отпуска. Также аренда может заинтересовать тех, кому интересна определённая игра, но ради одной игры нет желания покупать консоль.