В последнем квартале 2025 года покупатели поспешили за обновлением своих компьютеров, пока компоненты не стали ещё дороже

Аналитическая компания IDC опубликовала доклад о состоянии мирового рынка персональных компьютеров. Статистика затрагивает как 4-й квартал 2025 года, так и весь год. В последнем квартале рост поставок составил 9,6%, тогда как по итогам всего года поставки выросли на 8,1% по сравнению с 2024 годом. Именно на последний квартал пришлись основные продажи, подгоняемые негативными новостями.

Осенью завершилась поддержка операционной системы Windows 10. Это заставило ряд пользователей переходить на новые компьютеры под управлением Windows 11, в первую очередь на предприятиях и в организациях. Также свою роль сыграли пошлины, хотя в последнее время их не повышали.

Главная же причина желания приобрести новый компьютер или обновить существующий состоит в том, что все ждут дальнейшего роста цен на оперативную память и на твердотельные накопители. Вместо бюджетных моделей производители будут больше внимания уделять устройствам средней и верхней ценовых категорий, чтобы максимально компенсировать увеличенные расходы на память. Объём поставок компьютеров в целом может снизиться, но ожидается, что их средняя стоимость вырастет.