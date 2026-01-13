Сайт Конференция
Popular Mechanics: Археологи нашли духовой инструмент кельтов железного века в отличном состоянии
Кельтские воины вдохновлялись звуком труб с головой кабана, которые римляне захватывали как военные трофеи

2000 лет назад трубы под названием карникс применялись кельтскими племенами на территории Европы, чтобы вдохновлять воинов в битвах. Римские воины захватывали такие трубы как военные трофеи. В Норфолке недавно нашли подобную трубу, которая оказалась третьей из обнаруженных на территории Великобритании. Состояние этой трубы было одним из лучших среди найденных к настоящему моменту на территории Европы.

Найденный на территории западного Норфолка клад датируется первым веком н.э. Примерно в те годы племя ицены с королевой Боудикой во главе противостояло римлянам. Кельты проиграли, поэтому карникс мог стать римским трофеем.

Археологи нашли не только саму трубу с головой кабана, но и вероятные фрагменты второй трубы, пять располагавшихся в центрах щитов декоративных элементов, железный предмет неизвестного назначения и изображающую голову кабана бронзовую пластину. Последняя могла быть частью военного штандарта и стала первой находкой подобного рода на территории Великобритании. В Европе их также находили нечасто, поэтому речь идёт об имеющем международное значение кладе железного века.

Для сохранения археологического контекста клад извлекли с блоком земли вокруг него. При помощи рентгеновского и компьютерного томографического сканирования эту землю изучили, прежде чем был запущен процесс консервации. Поскольку предметы хрупкие, необходимо будет выполнить процесс тщательной стабилизации, чтобы можно было проводить исследования.

Публикация университета штата Пенсильвания рассказала, что карникс был своего рода психологическим оружием и применялся кельтами между 300 г. до н.э. и 200 г. н.э. Это длинная и тонкая бронзовая трубка, согнутая под прямым углом. Эти трубы издавали резкий звук, усиливая хаос битвы, о чём писал в своё время римский историк Диодор Сицилийский.

#археология #древний рим #popular mechanics #кельты
Источник: popularmechanics.com
