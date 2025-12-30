Китайские традиции второго тысячелетия до нашей эры изучили учёные из Стэнфордского университета

Археологи во время раскопок на стоянке Могоу в провинции Ганьсу на северо-западе Китая обнаружили сосуды из керамики. Их содержимое рассказало о том, что ещё 4000 лет назад в этих местах были развиты сложные методы пивоварения. Изготовленное с применением ферментации красное рисовое вино могло применяться в церемониальных целях. Этот метод изготовления используют в Азии и сейчас.

Специалисты Стэнфордского университета совместно с китайскими коллегами рассмотрели остатки 42 керамических сосудов за период 1700-1100 годы до н.э. Выводы были опубликованы в Journal of Archaeological Science Reports, сообщает Ancient-Origins.net. В статье рассказывается о методе ферментации цю, который появился на востоке Китая ещё во времена неолита.

В этом методе применяются полученные из зерна микроорганизмы, в том числе плесень Aspergillus, дрожжи и бактерии. Плесень Monascus даёт понять, что закваска для ферментации делалась из риса.

В остатках керамики нашли рис, просо, коикс, гречиху, ячмень и пшеницу. На ферментацию указали остатки крахмала.

Кладбище Могоу площадью в 30 гектаров является самым крупным и хорошо сохранившимся захоронением времён культуры Цицзя (2300–1500 до н.э.) и культуры Сива (1400–1100 до н.э.). Исследователи считают, что красное вино на кладбище символизировало связь между живыми и мёртвыми.