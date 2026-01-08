Это требование обусловлено вступающим в силу в 2026 году законом «о российской полке»

Информационное агентство ТАСС цитирует возглавляющего Министерство промышленности и торговли Антона Алиханова, рассказывая о новом требовании к отечественным маркетплейсам. В недалёком будущем они станут обязаны отображать в списках рекомендованных российские товары в первых рядах. Это обусловлено скорым вступлением в силу законопроекта о российской полке.

Требования к маркетплейсам могут быть установлены разные. Например, если запросить товар без указания производителя, от маркетплейса могут потребовать показывать в списке сначала товары российского происхождения. Если же выбирать товары иностранного производства, маркетплейс заставят показывать рекомендации российских аналогов.

Обсуждение этого законопроекта шло на протяжении нескольких лет. Предположительно, он вступит в силу в наступившем году. Его целью называют поддержку отечественных производителей.