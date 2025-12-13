Компания Dell уведомила своих сотрудников о скором значительном повышении цен на ряд продуктов по причине дефицита DRAM

Дефицит DRAM привёл к росту стоимости оперативной и флеш-памяти не только как отдельного продукта, но и всех устройств, в состав которых эта память входит. Business Insider сообщает, что на очереди рост цен на компьютерные устройства американской компании Dell, о чём стало известно из её внутренних электронных писем. Ожидается повышение цен на «коммерческие линейки продуктов», включая ноутбуки и собранные ПК. Это повышение цен станет одним из самых значительных для компании: ноутбуки и ПК могут подорожать на сотни долларов.

В статье сказано, что уже к следующей неделе цены на последние модели ноутбуков и ПК Dell Pro и Pro Max вырастут до $230 в зависимости от конфигурации памяти. С памятью 128 ГБ цена может вырасти на $765. Один из сотрудников Dell ожидает, что повышение цен может достигать 30%.

По категориям продуктов рост цен может выглядеть следующим образом:

На $130–230 для ноутбуков и настольных компьютеров Dell Pro и Pro Max с 32 ГБ памяти;

На $520–765 для систем с 128 ГБ памяти;

На $55–135 для конфигураций с SSD-накопителем объёмом 1 ТБ;

На $150 для монитора Dell Pro 55 Plus 4K;

На $66 для ИИ-ноутбуков с видеокартой Nvidia RTX PRO 500 Blackwell (6 ГБ);

На $530 для ИИ-ноутбуков с видеокартой Nvidia RTX PRO 500 Blackwell (24 ГБ).

Наверняка и конкуренты в лице Lenovo, Acer, ASUS и других компаний повысят цены на свои компьютеры. Не исключено, что дефицит памяти сохранится до 2027 года, а вместе с ним и заоблачные цены на устройства.