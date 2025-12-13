Сайт Конференция
Компьютеры Dell могут подорожать на сотни долларов из-за «вышедших из-под контроля» цен на память
Компания Dell уведомила своих сотрудников о скором значительном повышении цен на ряд продуктов по причине дефицита DRAM

Дефицит DRAM привёл к росту стоимости оперативной и флеш-памяти не только как отдельного продукта, но и всех устройств, в состав которых эта память входит. Business Insider сообщает, что на очереди рост цен на компьютерные устройства американской компании Dell, о чём стало известно из её внутренних электронных писем. Ожидается повышение цен на «коммерческие линейки продуктов», включая ноутбуки и собранные ПК. Это повышение цен станет одним из самых значительных для компании: ноутбуки и ПК могут подорожать на сотни долларов.

В статье сказано, что уже к следующей неделе цены на последние модели ноутбуков и ПК Dell Pro и Pro Max вырастут до $230 в зависимости от конфигурации памяти. С памятью 128 ГБ цена может вырасти на $765. Один из сотрудников Dell ожидает, что повышение цен может достигать 30%.

По категориям продуктов рост цен может выглядеть следующим образом:

  • На $130–230 для ноутбуков и настольных компьютеров Dell Pro и Pro Max с 32 ГБ памяти;
  • На $520–765 для систем с 128 ГБ памяти;
  • На $55–135 для конфигураций с SSD-накопителем объёмом 1 ТБ;
  • На $150 для монитора Dell Pro 55 Plus 4K;
  • На $66 для ИИ-ноутбуков с видеокартой Nvidia RTX PRO 500 Blackwell (6 ГБ);
  • На $530 для ИИ-ноутбуков с видеокартой Nvidia RTX PRO 500 Blackwell (24 ГБ).

Наверняка и конкуренты в лице Lenovo, Acer, ASUS и других компаний повысят цены на свои компьютеры. Не исключено, что дефицит памяти сохранится до 2027 года, а вместе с ним и заоблачные цены на устройства.

#ноутбуки #оперативная память #компьютеры #dell
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Секс-Терминатор
14:19
Ну да, ты у нас минеты всем строчишь, а твой друг паша в попу даёт. Семейный подряд у вас однако ахахахаааааа
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
14:18
Иди амуде 💩 по елозь ручками. в играх она же не какая.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Dentarg
14:18
Во времена Коре Дуо и Пней4 продавали камни за 200$ и за 1000$, отличающиеся только несколькими сотнями мегагерц, и когда одно превращалось во второе разгоном. Сейчас у Интела дилемма: либо делать вид...
Процессоры Intel Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus появились в индийском магазине
Секс-Терминатор
14:17
Непранова ты опять сквернословишь. А я яй, какая нехорошая девочка.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
14:14
Я смотрю Непранов опять своих баб смачно чпокает в коментах. Ай молодца, хорошо воспитываешь своих поклонниц. Настоящий самэц! Я тебе завидую. Может поделишься самочками? Я согласен на prick или она т...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
14:13
Дегенepaт, иди cocaть у бернингана
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
14:09
Да лучше вымышленную 5090👽 . Чем на Яву амуде 💩
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
14:08
#издабол, у тебя этой карты нет
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
14:06
Ты болен🦽 Осталовиста бейба.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
13:59
Как цена подскочила была 230р. а сейчас 304р. ОООфигеть подорожала на 74 косаря. Хорошо что успел купить до подорожания. Аж кайфую жизнь удалась.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter