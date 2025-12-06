Разработки китайской компании Tecno в области обработки изображений призваны изменить телеобъективы смартфонов

Одной из характеристик, при помощи которых производители пытаются убедить потребителей приобретать новые смартфоны как можно чаще, является их камера. В рамках ежегодного мероприятия Future Lens китайская компания Tecno показала ряд достижений в области телеобъективов.

Совместно с Samsung и Largan, производителем оптических объективов, Tecno работала над созданием компактного модуля телеобъектива. Модуль с двойным зеркальным отражением использует коаксиальную оптическую схему, которая отражает свет между линзами. Это позволило уменьшить размер модуля телеобъектива на 50%, сохранив при этом качество изображения.

Смартфоны становятся всё более тонкими, пусть и не всегда они пользуются спросом, как случилось с Galaxy S25 Edge и iPhone Air. У самой Tecno есть модель Spark Slim, в которой наличие такого тонкого телеобъектива помогло бы решить один из главных недостатков подобных устройств. Ради уменьшения толщины корпуса производителям прежде приходилось отказываться от телеобъектива.





Ещё Tecno продемонстрировала телеобъектив, способный обеспечивать плавное увеличение до 9x. Это отличается от принципа работы зума в большинстве смартфонов. У них цифровой зум используется для заполнения промежутков между оптическими линзами, например, при переходе с основного сенсора (1x) на телеобъектив 3x. Это может привести к заметным «скачкам фокуса».

Tecno использует оптическую архитектуру Альвареса, получая модуль меньшего размера. Результатом является возможность свободного переключения между зумом 1x и 9x без «скачков фокуса».





Среди других улучшений можно рассчитывать на более точную передачу оттенков кожи, быструю фокусировку и зум касанием в любом месте. Tecno не говорит, когда эти разработки будут реализованы в её смартфонах.