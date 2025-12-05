Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Лучшие расширения для браузера Chrome в 2025 году относятся к ИИ, автоматизации и экономии средств
В Google рассказали, какие расширения сторонних разработчиков они считают самыми полезными

Браузер Google Chrome доминирует на персональных компьютерах уже много лет, чему среди прочего способствует наличие множества полезных расширений. В 2025 году Google не вносила в браузер серьёзных изменений, но опубликованный Google список лучших расширений показывает, что сторонние разработчики не сидели без дела.

Было выделено десять расширений, которые повышают производительность, помогают в написании текстов, занимаются автоматизацией на основе ИИ, редактированием изображений и умеют отслеживать и сравнивать цены на продукты. Учитывая ключевую роль ИИ на протяжении всего года, появление в списке лучших расширений для его использования было неизбежным. Такие расширения интегрируют передовые языковые модели в основной интерфейс Google Chrome.

Google выделяет расширения Monica и Sider как «универсальные решения», которые выводят функции ИИ на боковую панель браузера, обеспечивая доступ к нескольким чат-ботам, информации в режиме реального времени, созданию изображений и видео, проверке документов и переводу. Расширение HARPA AI выбрано для желающих автоматизировать работу в интернете с помощью настраиваемых рабочих процессов, команд ИИ и ботов.

Расширение Quillbot представляет собой аналог Grammarly с расширенным перефразированием, проверкой грамматики и созданием текста на основе ИИ. Для создания заметок хорошо подходят расширения Fireflies.ai и Bluedot, которые помогают глубоко понимать контент и эффективно управлять временем. Они автоматически записывают, расшифровывают и подводят итоги виртуальных встреч.

QuestionAI является помощником по выполнению домашних заданий по всем предметам. eJOY AI Dictionary представляет собой расширение на основе словарного запаса, которое распознаёт и объясняет новые слова в контексте при просмотре веб-сайтов.

Расширение Adobe Photoshop для Chrome даёт инструменты для редактирования фотографий в браузере. Расширение Phia представляет собой приложение для отслеживания цен, которое действует как персональный помощник по покупкам. Оно сравнивает цены, ища более дешёвые товары, выдаёт оповещения о снижении цен и анализ стоимости при перепродаже.

#google #chrome #браузеры
Источник: androidpolice.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
1
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
3
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
5
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
8
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
4
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
9
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
86
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
10 интересных настольных игр 2025 года
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
1

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
16:17
В Battlefield 6 где ты лучи увидел? Их там нет. Давай конфиг своего компа, можно с фото.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
linux4ever
16:16
Нет драйверов для бсди, а линукс становится хуже. Б - Логика.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Терминатор
16:15
В Battlefield 6 по играй игра очень красивая лучи везде. можно сказать это прорыв в игра строений.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
16:14
Я плюс поставлю. А в каких играх можно кайфовать если игровая индустрия в опе и игр нет?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
16:13
Смысл показывать. Все равно будет минусы все уже проверено.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
16:12
А какой у вас монитор и видеокарта?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
16:12
Зачем мне плакать я в играх кайфую. а ты только мечтаешь.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
16:11
Если не важно. Зачем плачешь тогда?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
16:10
Да это не важно.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
16:10
Что у тебя там есть?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter