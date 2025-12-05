В Google рассказали, какие расширения сторонних разработчиков они считают самыми полезными

Браузер Google Chrome доминирует на персональных компьютерах уже много лет, чему среди прочего способствует наличие множества полезных расширений. В 2025 году Google не вносила в браузер серьёзных изменений, но опубликованный Google список лучших расширений показывает, что сторонние разработчики не сидели без дела.

Было выделено десять расширений, которые повышают производительность, помогают в написании текстов, занимаются автоматизацией на основе ИИ, редактированием изображений и умеют отслеживать и сравнивать цены на продукты. Учитывая ключевую роль ИИ на протяжении всего года, появление в списке лучших расширений для его использования было неизбежным. Такие расширения интегрируют передовые языковые модели в основной интерфейс Google Chrome.

Google выделяет расширения Monica и Sider как «универсальные решения», которые выводят функции ИИ на боковую панель браузера, обеспечивая доступ к нескольким чат-ботам, информации в режиме реального времени, созданию изображений и видео, проверке документов и переводу. Расширение HARPA AI выбрано для желающих автоматизировать работу в интернете с помощью настраиваемых рабочих процессов, команд ИИ и ботов.

Расширение Quillbot представляет собой аналог Grammarly с расширенным перефразированием, проверкой грамматики и созданием текста на основе ИИ. Для создания заметок хорошо подходят расширения Fireflies.ai и Bluedot, которые помогают глубоко понимать контент и эффективно управлять временем. Они автоматически записывают, расшифровывают и подводят итоги виртуальных встреч.

QuestionAI является помощником по выполнению домашних заданий по всем предметам. eJOY AI Dictionary представляет собой расширение на основе словарного запаса, которое распознаёт и объясняет новые слова в контексте при просмотре веб-сайтов.

Расширение Adobe Photoshop для Chrome даёт инструменты для редактирования фотографий в браузере. Расширение Phia представляет собой приложение для отслеживания цен, которое действует как персональный помощник по покупкам. Оно сравнивает цены, ища более дешёвые товары, выдаёт оповещения о снижении цен и анализ стоимости при перепродаже.