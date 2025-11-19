Находка была сделана в городе Ондалснесе с населением чуть более 2 000 человек

Норвежский университет науки и технологий рассказал о сделанной на территории страны находке. В рамках археологического исследования была найдена бронзовая статуэтка Иисуса Христа с остатками позолоты, которая могла быть создана в конце XII — начале XIII века. На месте обнаружения находки прежде могла находиться средневековая церковь.

Хотя обычно в связи с такими находками употребляется слово «раскопки», в данном случае фигурка находилась едва ли не на поверхности земли. Это было обычное поле, которое регулярно пашут, что могло повредить статуэтку, но этого не произошло.

Автором открытия является исследователь Ким Эрик Филлинг Дюбвик, который рассказал, что ещё несколькими днями раньше там же он обнаружил ряд других предметов, в число которых вошла брошь викингов. Из этого можно сделать вывод о том, что в этом месте люди жили на протяжении долгого времени.

Найденную статуэтку передали археологу Аарону Джонстону, который задокументирует открытие и будет отвечать за её хранение. Наличие следов позолоты даёт надежду изучить доступные в те времена методы декоративной отделки и проанализировать религиозные представления. Археологи собираются уделить пристальное внимание этой богатой на находки местности и попытаются найти остатки церкви и прочих строений, выполнив георадарное исследование.