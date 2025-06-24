Samsung может представить Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и рассказать о новых устройствах экосистемы Galaxy

Во вторник компания Samsung объявила, что проведёт мероприятие Unpacked 9 июля в Бруклине, Нью-Йорк. На этом мероприятии пройдут презентации складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а также часов Galaxy Watch 8 и нового Galaxy Watch Ultra. Ещё Samsung могла намекнуть в анонсе на тройной складной смартфон.

Samsung намекает на «дополнения» к экосистеме Galaxy. Это и может означать грядущий релиз втрое складывающегося устройства. Аппарат необязательно будет представлен в июле, но компания может рассказать о нём больше, как рассказала о Galaxy S25 Edge на январском мероприятии Unpacked.

О тех устройствах, что точно будут представлены, было уже немало утечек, в том числе с изображениями и ценами. Несмотря на это, желающие посмотреть анонсы через Samsung.com и официальный канал компании на YouTube наверняка отыщутся.