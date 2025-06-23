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Samsung может выбрать Dimensity 8450 для смартфонов Galaxy
Чип MediaTek Dimensity 8450 может появиться в новых устройствах Samsung

Компания MediaTek представила новый процессор для мобильных устройств Dimensity 8450 на саммите MediaTek India Dimensity. Это модернизированный вариант Dimensity 8400, который был выпущен в декабре 2024 года.

Среди посетителей мероприятия были представители компании Samsung. Это даёт понять, что южнокорейский производитель может использовать этот процессор в своих будущих смартфонах и планшетах Galaxy.

MediaTek Dimensity 8450 получил одно ядро Cortex-A725 с кэшем L2 объёмом 1 МБ, три ядра Cortex-A725 с кэшем L2 объёмом 512 КБ и четыре ядра Cortex-A725 с L2 в количестве 256 КБ. Это значит, что у него та же конфигурация CPU, что и у Dimensity 8400. Он вошёл в число немногочисленных процессоров, в которых используются только большие ядра CPU. Новая модель получила тот же графический процессор, что и прежняя, а именно ARM Mali-G720 MC7.

По данным GSMArena, обновления заключаются в оптимизации графики и обработки изображений. Графический процессор получил StartSpeed Engine, улучшающий производительность в реальных играх. Что касается обработки изображений, чип оборудован улучшенным процессором обработки сигналов изображения (ISP). Он обеспечивает оптимизацию потоковой передачи для получения более качественных снимков и видео.

Dimensity 8450 выглядит как чип верхне-среднего уровня, который превосходит процессор Samsung Exynos 1580 из этой же категории. Samsung может использовать Dimensity 8450 в устройствах, где Exynos 1580 недостаточно мощный, а Exynos 2400e станет перебором. Что это будут за устройства, пока можно только гадать. Тем временем, новый процессор уже вошёл в состав смартфона Oppo Reno14 Pro.

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#samsung #процессоры #mediatek
Источник: sammobile.com
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