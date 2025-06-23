Обновлённая One UI 8 отключает адаптивный режим зарядки и перераспределяет функции

Компания Samsung представила более эффективный подход к защите аккумулятора. Новая система меняет эту функциональность в программной оболочке One UI 8. Хотя суть процесса осталась прежней, компания отныне защищает состояние аккумулятора, управляя процессом зарядки устройств. Также были внесены изменения в способ взаимодействия пользователей с опцией зарядки.

Система защиты аккумулятора Samsung направлена на предотвращение повреждения аккумулятора в долгосрочной перспективе, вызванного продолжительной полной зарядкой. Компания отмечает, что использование аккумулятора на 100% в течение длительного времени может сократить срок его службы. Наряду со стандартными настройками энергосбережения эта функция даёт пользователям больше контроля над тем, как заряжается их аппарат.

В One UI 7 даётся выбор между тремя режимами защиты аккумулятора: базовым, адаптивным и максимальным. Базовый режим прекращал зарядку при достижении 100% и возобновлял при достижении 95%. Адаптивный режим автоматически возвращался в базовый режим до обычного времени пробуждения пользователя и прекращал зарядку при 80% ночью в зависимости от характера использования. Максимальный режим позволял пользователю вручную выбирать предел заряда — 80%, 85%, 90% или 95% — с помощью ползунка.

One UI 8 убирает адаптивный режим, оставляя только базовый и максимальный варианты. При этом функциональность адаптивного режима не исчезла, а вошла в состав базового. Система будет пытаться ограничивать зарядку ночью и переключать режимы утром, если это возможно. По умолчанию она будет использовать стандартную базовую защиту, если не сможет точно определить время пробуждения пользователя.