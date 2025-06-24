Студия Build a Rocket Boy может уволить более 100 сотрудников после провала MindsEye и неопределённости вокруг Everywhere

Build a Rocket Boy, выпустившая недавно провальную игру MindsEye, начала процесс массовых увольнений. Без работы могут остаться не менее 100 сотрудников. Издание IGN сообщает со ссылкой на своего источника, что студия начала 45-дневный период консультаций.

У Build a Rocket Boy основная студия в Эдинбурге. В соответствии с законодательством Великобритании 45-дневные консультации начинаются, когда компания планирует «100 или более увольнений». У Build a Rocket Boy около 300 сотрудников в Великобритании и ещё 200 за её пределами. 100 человек составляют пятую часть сотрудников.

10 июня MindsEye была выпущена в недоработанном состоянии. На высокопроизводительных ПК игра могла вообще не запускаться из-за технических проблем. Игроки на PS5 начали запрашивать (и получать) возврат средств от PlayStation из-за низкой производительности игры и ложной рекламы. Перед запуском было заявлено, что MindsEye будет работать на PS5 Pro со скоростью 60 кадров/с. На всех консолях MindsEye в настоящее время ограничена 30 кадрами/с.

Через два дня после официальной даты запуска студия опубликовала заявление о том, что она «убита горем» из-за неудачного релиза. Она пообещала ряд исправлений, два из которых уже были выпущены. Даже с ними обозреватели с Digital Foundry говорят об «ужасной производительности».

Build a Rocket Boy пока не прокомментировала сообщения об увольнениях. Студия также отрицала, что использовала ботов для ответов на отрицательные отзывы. Несколько человек в сети заметили похожие формулировки в сообщениях, утверждающих, что MindsEye вызывает у игроков «мурашки по коже» или что у них было минимум ошибок, а игра прекрасная и напоминает Cyberpunk 2077.

Неудачный запуск MindsEye ставит под сомнение будущее проекта Everywhere. Он описывается как масштабная платформа, с помощью которой игроки могли бы создавать свои собственные творения и играть в игры, созданные Build a Rocket Boy, подобно тому, что Epic сделала с Fortnite.

Позже этот план был изменён. MindsEye стал отдельным релизом, а Build a Rocket Boy пришлось сделать заявление о том, что Everywhere не был «заброшен». Заброшен он может быть теперь, поскольку само существование студии Build a Rocket Boy сейчас под вопросом.