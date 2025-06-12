Будет выпущено порядка трёх патчей, которые должны будут исправить большинство выявленных проблем игры

Игра MindsEye от студии Build A Rocket Boy столкнулась с техническими проблемами при запуске. Особую тревогу вызвал факт отсутствия предрелизных обзоров. Большинство ресурсов так и не получили копий игры для оценки. Результатом стал обвал рейтинга на Metacritic до 3,3 балла.

Разработчики выпустили официальное обращение, в котором признали проблемы с производительностью и пообещали срочные исправления.

«Дорогое сообщество, спасибо всем нашим игрокам. Мы знаем, что запуск MindsEye не обошелся без трудностей для некоторых из вас. Прямо сейчас нашим приоритетом является производительность игры. Мы понимаем, что требования высоки и вносят для вас некоторые ограничения. За это мы искренне приносим извинения», — говорится в сообщении компании.

Первый патч будет включать оптимизацию работы центрального процессора и видеокарты, а также улучшение управления памятью. Помимо этого, ожидается упрощение мини-игры «СЛР», добавление настройки глубины резкости и исправление элементов управления в дополнительных игровых режимах. Также будут добавлены различные системные предупреждения о наличии ошибок в самой системе. Выход первого хотфикса запланирован на конец текущей недели.

Второе специальное обновление сосредоточится на дальнейшей оптимизации, исправлении анимации транспортных средств и устранении багов. Одним из самых серьёзных проблем является проваливание персонажей сквозь текстуры. Второй пакет исправлений ожидается в период с 16 по 23 июня. Финальное крупное обновление в конце месяца. Оно принесёт балансировку сложности, улучшения искусственного интеллекта и общую стабильность работы игры.

Серьёзность ситуации подчёркивается тем, что PlayStation начала удовлетворять запросы на возврат средств. Игровое сообщество скептически оценивает перспективы быстрого исправления всех недостатков. Геймеры проводят параллели с проблемными релизами вроде Cyberpunk 2077.