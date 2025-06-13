MindsEye — ещё одна игра на Unreal Engine 5, которая ставит видеокарты на колени. Это проект, разработанный бывшими сотрудниками Rockstar North, и, судя по всему, он оказался крайне требовательным к железу. Видео от MxBenchmarkPC показывает, что даже GeForce RTX 5080 не может держать 60 кадров в секунду при нативном 4K-разрешении без помощи NVIDIA DLSS и Frame Generation.

При запуске в 4K частота кадров остаётся ниже отметки 60, если не активировать Quality Mode DLSS и Frame Generation. Только Multi-Frame Generation позволяет добиться плавности, но даже тогда производительность едва стабилизируется на нужном уровне. В 1440p картина немного лучше, но всё равно не идеальна: средний FPS находится около 60, что недостаточно для стабильного игрового процесса.

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Это говорит о том, что MindsEye — ещё один пример того, как игры на Unreal Engine 5 продолжают использовать ресурсы GPU до предела, а иногда и за его пределы. Похожая ситуация была с такими проектами, как Cyberpunk 2077 или Alan Wake II, где даже самые мощные потребительские видеокарты сталкивались с проблемами при высоком разрешении.

Кроме технической стороны, у игры были и другие проблемы. За несколько дней до релиза два ключевых руководителя покинули студию, а ранние обзоры из тех, кто получил экземпляры раньше, указали на большое количество багов и нестабильную работу на консолях. Хотя Day One Patch частично это исправил, ясно, что оптимизация оставляет желать лучшего.