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Fantoci
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
На момент публикации MindsEye имеет преимущественно негативные отзывы в Steam и других платформах. Игроки жалуются на множество багов, включая слияние автомобилей друг с другом, разваливающихся при легком касании NPC и частые вылеты приложения.

Sony Interactive Entertainment пошла на нехарактерный для себя шаг и начала массово возвращать средства за игру MindsEye после массовых жалоб на технические проблемы и несоответствие заявленным характеристикам. Тем самым компания сделала исключение из стандартной политики возврата средств в PlayStation Store.

В социальных сетях и на форумах массово начали появляться сообщения, что служба поддержки PlayStation без лишних вопросов одобряет запросы на возврат денег за цифровую версию MindsEye, признавая наличие серьезных проблем с игрой. Данная ситуация практически полностью повторяет прецедент с игрой Cyberpunk 2077 в 2020 году, когда Sony не только возвращала деньги, но и на время удалила игру из своего цифрового магазина.

Для справки, MindsEye - дебютный проект студии Build A Rocket Boy, основанной бывшим продюсером серии Grand Theft Auto Лесли Бензисом, позиционировался как высокобюджетный сюжетный боевик в футуристическом сеттинге. Однако сразу после выхода 10 июня 2025 года игроки на всех платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, столкнулись с множеством критических технических проблем.

Основные претензии игроков включают:

  • Ужасную оптимизацию: игра демонстрирует серьезные просадки частоты кадров даже на самом мощном "железе".

  • Многочисленные баги: пользователи жалуются на критические ошибки, включая проблемы с загрузкой текстур, некорректное отображение лиц персонажей, вылеты и зависания.

  • Нестабильную работу: общая производительность игры была признана неприемлемой для релиза по полной цене.

  • Проблемы с геймдизайном: помимо технических ошибок, критика затронула и сам игровой процесс, который многие сочли "пустым" и не соответствующим ожиданиям.

Главный герой MindsEye тоже немного в шоке.

Один из пользователей Reddit, чей случай получил широкую огласку, сообщил, что получил возврат средств после жалобы на несоответствие заявленным 60 кадрам в секунду на PlayStation 5. В ответе службы поддержки Sony, по словам игрока, было указано, что компания «в курсе проблем с оптимизацией игры и уже расследует ситуацию».

«Мы понимаем, что текущие минимальные системные требования слишком высокие. Наша команда инженеров работает без остановки, чтобы оптимизировать игру для более широкого круга ПК и консолей», — заявили представители Build A Rocket Boy в официальном обращении к игрокам.

Студия Build A Rocket Boy оперативно отреагировала на критику. Разработчики признали наличие проблем и сообщили, что «круглосуточно работают» над их исправлением. Уже в день релиза на ПК вышел первый патч размером 16 ГБ, и команда пообещала в ближайшее время выпустить следующее обновление, которое должно улучшить производительность и устранить наиболее критичные ошибки.

Ситуация усугубилась и репутационными потерями. Сообщается, что издатель IO Interactive отменил уже оплаченную спонсируемую трансляцию у популярного стримера CohhCarnage прямо во время эфира, чтобы минимизировать негативное освещение проблемной игры.

Еще до релиза один из руководителей студии-разработчика предполагал, что негативные отзывы могут быть частью спланированной кампании конкурентов. Однако генеральный директор издательства IO Interactive, Хакан Абрак, дистанцировался от этих заявлений, отметив, что «игра сама скажет за себя 10 июня».

Эксперты и игровое сообщество сходятся во мнении, что запуск MindsEye стал одним из самых провальных в последние годы. Сравнения с Assassin's Creed Unity и Cyberpunk 2077 проводятся повсеместно, намекая на то, что игра была выпущена в откровенно "сыром" виде.

Дальнейшая судьба проекта полностью зависит от того, насколько быстро и эффективно разработчики смогут исправить допущенные ошибки. Прецедент Cyberpunk 2077 показал, что даже после такого провала игру можно реабилитировать, но для этого потребуются месяцы, если не годы, усердной работы.

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#sony #playstation #sony interactive entertainment #mindseye
Источник: wccftech.com
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