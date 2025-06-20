Новая система Samsung предупреждает о землетрясениях и предлагает расширенные опции безопасности для Android-пользователей

Компания Samsung регулярно создаёт собственные альтернативы сервисам Google. Например, у неё будет собственная версия системы оповещения о землетрясениях на Android. Некоторые из возможностей этой системы Google не мешало бы позаимствовать.

Инсайдер @GalaxyTechie сообщил, что программная оболочка One UI 8 содержит версию системы оповещения о землетрясениях. Пока она не работает в имеющихся бета-версиях One UI. Система Samsung может обнаружить землетрясение и выдать оповещение непосредственно перед тем, как сейсмические эффекты начнут ощущаться. Полноэкранное предупреждение отображается со звуковым оповещением.

Неясно, насколько хорошо система Samsung будет работать по сравнению с Google. Её отличительной чертой можно назвать наличие нескольких дополнительных опций. Samsung позволяет предварительно просматривать, как выглядят предупреждения, а также регистрировать предыдущие предупреждения. Можно настраивать время поступления предупреждений в зависимости от интенсивности землетрясений днём и ночью. Samsung показывает список ближайших убежищ и может отображать экстренные контакты и медицинскую информацию, чтобы её могли видеть спасатели.

Версия Google хороша по своей основной функциональности, но дополнительные опции ей не помешали бы. К ним относятся возможность показывать сведения о чрезвычайной ситуации и запускать предварительный просмотр системы по запросу.