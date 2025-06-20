Продажи Galaxy S25 Edge могут заставить Samsung не отказываться от Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge поступил в продажу в конце мая, привлекая взгляды своим сверхтонким дизайном. Но вскоре появились сообщения о том, что продажи аппарата оставляли желать много лучшего, несмотря на то, что Samsung предлагала привлекательные предложения по предзаказу. Теперь очередной отчёт из Южной Кореи проливает свет на отсутствие интереса потребителей к Galaxy S25 Edge. Это уже заставило компанию сократить производство.

Издание The Elec сообщает, что Galaxy S25 Edge «продаётся в меньших количествах, чем компания ожидала». Из-за этого Samsung снизила объёмы производства устройства. Обычно флагманские телефоны продаются большими объёмами в течение первых трёх месяцев после запуска. С самым тонким телефоном Galaxy этого не произошло.

Слабый интерес потребителей к Galaxy S25 Edge создал и другую проблему для компании. Samsung хотела заменить Galaxy S26 Plus на вариант Edge в своей линейке в следующем году, поскольку продажи модели Plus ниже, чем у её обычных моделей и Ultra. Однако относительное отсутствие интереса потребителей к Edge может заставить её передумать.

Galaxy S25 Edge вмещает передовые компоненты в корпусе толщиной 5,8 мм. Однако для достижения этой тонкости пришлось пойти на ряд жертв, включая использование аккумулятора ёмкостью всего 3900 мА·ч и отказ от телеобъектива. Как видим, покупателям это не пришлось по душе.

Хотя Samsung сокращает производство S25 Edge, она планирует выпустить больше Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 для США. В отчёте сказано, что компания только для этой страны выпустит 600 тысяч единиц будущего складного устройства по сравнению с 400 тысячами Fold 6 и Flip 6 в прошлом году. Причина в том, что компания хочет поставить больше аппаратов на рынок США до того, как вступит в силу 25%‑ный тариф.

Всего же компания планирует произвести только около 930000 единиц Fold 7, Flip 7 и Flip 7 FE. Это значительно меньше её первоначального плана в 1,34 млн.