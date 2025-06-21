Новый MIX Flip 2 от Xiaomi получит камеры Leica, батарею 5100 мАч и зарядку 50 Вт

После месяцев слухов и догадок компания Xiaomi официально подтвердила релиз складного устройства следующего поколения. Появление MIX Flip 2 запланировано на следующую неделю. Источником информации стал президент Xiaomi Лу Вейбинг. Он сообщил об этом во время пресс-конференции, на которой говорилось о том, насколько далеко компания продвинулась в разработке складных устройств.

MIX Flip 2 собирается конкурировать с премиальными флагманами. По словам Лу, данная модель представляет собой результат трёх лет исследований и разработок, основанных на отзывах пользователей. Была поставлена задача устранить такие недостатки складных смартфонов, как складки дисплея, температурные ограничения и недостатки батареи.

MIX Flip 2 должен стать не просто незначительным ежегодным обновлением. Xiaomi оснастила смартфон складным дисплеем типа LTPO размером 6,85 дюйма с разрешением 1,5K и большим внешним экраном. Ёмкость аккумулятора будет от 5050 до 5100 мАч, одной из самых больших в этой категории устройств. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Xiaomi вместе с брендом Leica обещает дать оптику профессионального уровня. Это могут быть две камеры по 50 Мп с 1/1,5-дюймовым основным сенсором и 1/2,76-дюймовым сверхширокоугольным.

Среди других характеристик можно отметить водонепроницаемость IPX8, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе, NFC, HyperOS. Были приложены усилия к уменьшению складки дисплея и улучшению тепловых характеристик.

MIX Flip 2 уже доступен для предварительного заказа через Xiaomi Mall. Официальные цены ещё не объявлены, но низкими они точно не будут.