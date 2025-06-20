В планшете будет применяться 165-герцовый дисплей и двойные вибромоторы.

Xiaomi продолжает раскрывать детали о своём новом компактном планшете Redmi K Pad, который позиционируется как серьёзный конкурент таким устройствам, как iPad mini 7 и Lenovo Legion Y700 Gen 4. Хотя точная дата релиза пока не объявлена, разработчики уже поделились ключевыми характеристиками устройства, а также его внешним видом.

Экран диагональю 8.8 дюйма будет иметь нативное разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц. Пока остаётся загадкой точное соотношение сторон и плотность пикселей, но компания подчёркивает, что матрица обеспечит яркость, чёткость и отзывчивость на уровне флагманских решений. Также Xiaomi заявила о наличии двух портов USB-C и двух линейных вибромоторов для улучшенной обратной связи в играх. Особое внимание уделено системе охлаждения: установлен алюминиевый испарительный теплообменник объёмом 12050 мм³, обеспечивающий равномерное распределение температуры. А отводить тепло есть от чего – в основе устройства лежит флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus.