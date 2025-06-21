Пока спрос высок, нужно ковать железо.

Редких модификаций электромобиля SU7 клиенты Xiaomi при заказе их в производство по-прежнему могут ждать почти год, но нельзя сказать, чтобы компания ничего не делала для борьбы с дефицитом. В этом месяце она должна завершить строительство своего второго автосборочного предприятия в Пекине с проектной мощностью 150 000 машин в год. К июлю или августу его удастся ввести в строй после всех бюрократических процедур. Формально, в дальнейшем это позволит удвоить производственную мощность Xiaomi в сегменте электромобилей до 300 000 машин в год. Однако, руководство компании рассчитывает по итогам текущего года выпустить 350 000 электромобилей, поэтому оба предприятия будут работать на пределе своих возможностей.

Источник изображения: Xiaomi

При этом, как утверждает CarNewsChina, недавно Xiaomi приобрела третий участок земли в том районе Пекина, где расположены корпуса двух других предприятий компании по сборке электромобилей. Сумма сделки составила $87,5 млн, по её условиям Xiaomi получает на 50 лет в пользование участок земли промышленного назначения площадью 485 100 кв.м.

Отдельно сообщается о регистрации компанией Xiaomi нового подразделения в Шанхае, которое будет заниматься развитием сопутствующих услуг в сфере реализации и аренды электромобилей, как новых, так и подержанных, а также доставки товаров с использованием автотранспорта. Скорее всего, Xiaomi по мере роста собственного автопарка будет предлагать разные сопутствующие услуги, чтобы привлечь новых клиентов.