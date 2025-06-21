Редких модификаций электромобиля SU7 клиенты Xiaomi при заказе их в производство по-прежнему могут ждать почти год, но нельзя сказать, чтобы компания ничего не делала для борьбы с дефицитом. В этом месяце она должна завершить строительство своего второго автосборочного предприятия в Пекине с проектной мощностью 150 000 машин в год. К июлю или августу его удастся ввести в строй после всех бюрократических процедур. Формально, в дальнейшем это позволит удвоить производственную мощность Xiaomi в сегменте электромобилей до 300 000 машин в год. Однако, руководство компании рассчитывает по итогам текущего года выпустить 350 000 электромобилей, поэтому оба предприятия будут работать на пределе своих возможностей.
При этом, как утверждает CarNewsChina, недавно Xiaomi приобрела третий участок земли в том районе Пекина, где расположены корпуса двух других предприятий компании по сборке электромобилей. Сумма сделки составила $87,5 млн, по её условиям Xiaomi получает на 50 лет в пользование участок земли промышленного назначения площадью 485 100 кв.м.
Отдельно сообщается о регистрации компанией Xiaomi нового подразделения в Шанхае, которое будет заниматься развитием сопутствующих услуг в сфере реализации и аренды электромобилей, как новых, так и подержанных, а также доставки товаров с использованием автотранспорта. Скорее всего, Xiaomi по мере роста собственного автопарка будет предлагать разные сопутствующие услуги, чтобы привлечь новых клиентов.