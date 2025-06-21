Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi приобрела участок земли под строительство третьего предприятия по выпуску электромобилей
Пока спрос высок, нужно ковать железо.

Редких модификаций электромобиля SU7 клиенты Xiaomi при заказе их в производство по-прежнему могут ждать почти год, но нельзя сказать, чтобы компания ничего не делала для борьбы с дефицитом. В этом месяце она должна завершить строительство своего второго автосборочного предприятия в Пекине с проектной мощностью 150 000 машин в год. К июлю или августу его удастся ввести в строй после всех бюрократических процедур. Формально, в дальнейшем это позволит удвоить производственную мощность Xiaomi в сегменте электромобилей до 300 000 машин в год. Однако, руководство компании рассчитывает по итогам текущего года выпустить 350 000 электромобилей, поэтому оба предприятия будут работать на пределе своих возможностей.

Источник изображения: Xiaomi

При этом, как утверждает CarNewsChina, недавно Xiaomi приобрела третий участок земли в том районе Пекина, где расположены корпуса двух других предприятий компании по сборке электромобилей. Сумма сделки составила $87,5 млн, по её условиям Xiaomi получает на 50 лет в пользование участок земли промышленного назначения площадью 485 100 кв.м.

Отдельно сообщается о регистрации компанией Xiaomi нового подразделения в Шанхае, которое будет заниматься развитием сопутствующих услуг в сфере реализации и аренды электромобилей, как новых, так и подержанных, а также доставки товаров с использованием автотранспорта. Скорее всего, Xiaomi по мере роста собственного автопарка будет предлагать разные сопутствующие услуги, чтобы привлечь новых клиентов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#xiaomi #китайские электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
19
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
44
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
61
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
18
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
7
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1
Почему смартфоны называют карманными инкубаторами микробов, и как бороться с патогенами на экране
3

Сейчас обсуждают

Скуф Леонидович Непранов
08:59
Хорошо в баньке с админами когда плеточкой охаживают по булочкам мягким а потом игрища устраивать ммммм
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
swr5
08:59
HDMI в топку, DP рулит.
AMD ограничит пропускную способность HDMI 2.2 в видеокартах нового поколения UDNA
Повелитель драного Кити-Конча
08:59
ну ты садомазо любишь.обтекать то нравится
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
08:58
Не съеду. мне здесь хорошо.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:58
Да как у Луки мудищева это мой размерчик любимый мммммм
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
dimasoid1970
08:57
Очередной хлам!
Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
Повелитель драного Кити-Конча
08:56
А ну да,как у Луки Мудищева.берни писал же
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити-Конча
08:56
Ты Ворворта оскорблял и его фотки выкладывал,ты Онищенко оскорблял,не сьедешь.Всем пофигу на твои зарубы скуфидон
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:56
У нас одна на двоих крупногабаритная Мы любим побольше
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:55
Выйди из моего акка А я пожалуй пойду к админам , меня плеточкой по пухлой попке пошлепают и вгонят пробочку А я в это время буду смотреть на тесты 5080 в 3дмарк
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем