Коллективный иск обвиняет Ford в неисправностях четырёхцилиндровых моторов с турбонаддувом

Ранее в этом году сообщалось, что против автопроизводителя Ford подан коллективный иск из-за проблем с двигателями EcoBoost V6. Это оказались не единственные двигатели EcoBoost, которые стали причиной судебных разбирательств. Ещё один поданный в Калифорнии коллективный иск касается линейки четырёхцилиндровых двигателей с турбонаддувом. Он охватывает различные четырёхцилиндровые варианты — от 1,5-литрового в Ford Fusion до 2,3-литровых в Ford Mustang.

Иск Trevor Nelson et al. против Ford Motor Company был подан ещё в августе. В нём говорится, что Ford продаёт свои двигатели EcoBoost с дефектом, который приводит к утечкам прокладок головок и возможным отказам двигателя, не решая проблему должным образом. В судебных документах указано на небольшие канавки между каждым из отверстий цилиндра, где прокладка находится между блоком и головкой. Далее говорится, что охлаждающая жидкость может скапливаться в этих областях, пока прокладка не начнёт протекать.

Это может стать источником разных неприятностей. Слишком большая потеря охлаждающей жидкости может привести к перегреву. Охлаждающая жидкость в двигателе вредит его производительности, может вызывать дым из выхлопной трубы и в итоге может привести к повреждению двигателя. Замена прокладки головки дорого стоит, поскольку необходимо снимать головки цилиндров. Это занимает довольно много времени.

В иске также утверждается, что в Ford знали об этих проблемах в течение многих лет, но приложили недостаточно усилий для исправления ситуации. В иске говорится, что компания должна была перепроектировать двигатель, чтобы решить проблему и потенциально предложить замену двигателя.

Другой иск к Ford касается турбированных двигателей V6. Вместо проблем с прокладкой головки блока цилиндров он связан с поломкой клапанов, что могло привести к серьёзному повреждению двигателя. Иск по V6 поступил от людей, которые приобрели автомобили с потенциально опасными двигателями, но на практике пока могли не пострадать. Они утверждали, что заплатили бы меньше за свои автомобили, если бы знали о проблеме. Оба иска по V6 и четырёхцилиндровым двигателям ещё не рассмотрены. В обоих случаях Ford ходатайствовал об отклонении исков.