Ford сталкивается с новыми проблемами в Explorer и Mustang Mach-E, включая блокировку задних дверей и сбои механизмов сидений

Автопроизводитель Ford продолжает в этом году попадать в заголовки новостей не по самым приятным поводам. 16 июня он добавил очередные два отзыва на полмиллиона автомобилей из-за двух отдельных проблем, связанных с задними сиденьями. Первая вызвана неправильной установкой рамки вокруг переключателя. Это пластик, окружающий переключатель складывания сиденья Easy Entry на боковых сиденьях второго ряда моделей Ford Explorer и Lincoln Aviator. Сиденья периодически застревают или остаются в нижнем положении.

Это на первый взгляд не выглядит особо опасно. Ford заявляет в документации по отзыву, что «это застревание может привести к тому, что сиденье неожиданно расфиксируется, сложится и/или соскользнёт, возможно, во время движения». Это может увеличить риск получения травмы, особенно при столкновении».

Второй отзыв затронул 197432 единицы электромобилей Mustang Mach-E 2021–2025 модельного года, которые могут запереть пассажиров на заднем сиденье внутри автомобиля, если аккумулятор разрядится, а электронные дверные защёлки не будут работать без питания.

В Ford обнаружили 100 сообщений о «незапрошенном» движении второго ряда сидений во время вождения. Однако компания не знает о сообщениях об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

В случае отзыва Mustang Mach-E, если 12-вольтовая батарея автомобиля разрядится ниже 8,4 В, дверные защёлки могут остаться заблокированными, и пассажиры на задних сиденьях не смогут их открыть. В качестве источника проблемы были названы различные модули трансмиссии. Проблема была выявлена с помощью шести анкет владельцев транспортных средств. Два респондента сообщили Ford, что их дети были заперты внутри транспортных средств. В результате никто не пострадал. Владельцам машин потребуется обновить программное обеспечение модуля управления трансмиссией и вторичный бортовой диагностический модуль управления C.

Обновлённое программное обеспечение обеспечит поддержку 12 В в течение 12 минут после выключения, предотвращая блокировку. Кроме того, замки передних дверей откроются, если в этот период будут использоваться внутренние ручки, что гарантирует, что любой, кто застрял внутри, сможет выбраться.

Ford уже отозвал более миллиона автомобилей в этом году и находится на пути ко второму миллиону. Владельцы Ford Explorer и Lincoln Aviator пострадали больше остальных: 223315 были отозваны в мае из-за второй серьёзной проблемы с тормозами.

Отзывы не являются прямым показателем надёжности автомобиля. Очень часто отзывы делают, не дожидаясь возникновения проблем на практике. И всё же Ford уже подал 78 отзывов только в этом году, намного опережая идущих следом Stellantis и Volkswagen с 15 отзывами.