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OnePlus готовит релиз смартфонов Nord 5 на 8 июля одновременно с новыми планшетом и часами
Компания OnePlus скоро представит пять новинок, включая смартфоны Nord 5 и CE5, планшет и наушники

Компания OnePlus подтвердила, что следующий крупный релиз у неё состоится 8 июля для Европы и Индии. Компания выпускает ряд новых устройств, анонсируя пять различных продуктов. В их число входят два новых смартфона — Nord 5 и более дешёвый Nord CE5, а также планшет OnePlus Pad Lite, уменьшенная версия часов OnePlus Watch 3 и новая пара наушников OnePlus Buds 4. Серия Nord, представленная в 2020 году, приносит ряд технологий из флагманов в более доступные по цене устройства. Нынешний год станет самой агрессивной попыткой в этом направлении.

Главной новинкой будет смартфон OnePlus Nord 5. Он получит большой прирост производительности, став первым аппаратом Nord на флагманском чипе Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3. Это большой шаг вперёд по сравнению с Snapdragon 7+ Gen 3, который был установлен в Nord 4 в прошлом году. OnePlus позаботилась о его охлаждении, добавив усовершенствованную систему жидкостного охлаждения площадью 7300 мм² и поддержку более быстрой оперативной памяти LPDDR5X. Компания упомянула, что аппарат будет обрабатывать такие игры, как Battlegrounds Mobile India, со скоростью от 90 до 144 кадров/с.

OnePlus также вносит некоторые изменения в дизайн. Компания заявила о возврате к вертикальной установке камеры, что станет явным изменением по сравнению с прошлогодним Nord 4 и его горизонтальной панелью. Новая компоновка оптимизирует внутреннее пространство для размещения более мощного процессора и других компонентов. Другое отличие — рамка не будет металлической, в отличие от прошлогоднего Nord 4. Это изменение основано на отзывах из глобального опроса, где отдавали предпочтение простому и практичному дизайну, а не более премиальным материалам. Nord 5 будет доступен в бледно-голубом цвете под названием «Сухой лёд», а более дешёвый Nord CE5 получит цвет «Мраморный туман».

Оба новых Nord заменят фирменный ползунок оповещений на настраиваемую клавишу Plus. Её можно будет программировать на различные действия, такие как запуск камеры или начало записи. Эта клавиша связана с новым набором функций ИИ под названием Plus Mind, который может распознавать контент на экране и сохранять его как «память».

Часы OnePlus Watch 3 теперь будут поставляться в меньшем размере 43 мм для тех, у кого меньше запястье. Компания утверждает, что у часов есть «эксклюзивные функции мониторинга», которых нет в более крупной модели. OnePlus Pad Lite — это планшет начального уровня, разработанный для «бесперебойной работы» с другим оборудованием производителя. OnePlus Buds 4 обещают высококачественный звук с двумя драйверами, поддержку Hi-Res Audio и режим малой задержки для игр.

Презентация запланирована на 8 июля.

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#смартфоны #oneplus #планшеты #смарт-часы
Источник: neowin.net
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