Утечка раскрывает конфигурации памяти, цвета и батареи новых смартфонов OnePlus Nord 5 и CE 5

Появились очередные сведения относительно будущих смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE 5. На этот раз были названы конфигурации памяти и цветовые варианты.

Согласно этой утечке, оба устройства будут иметь минимальный объём оперативной памяти 8 ГБ и максимальный — 12 ГБ. OnePlus отказывается от варианта хранилища 128 ГБ. Вместо этого обе модели должны получить 256 ГБ встроенной памяти по умолчанию.

Цветовые варианты будут немного различаться. Nord CE 5 якобы будет доступен в чёрном, синем и белом цветах. Nord 5 будет ограничен только чёрным и белым.

По сути, оба телефона могут оказаться переименованными версиями существующих моделей OnePlus Ace, уже доступных в Китае. Предположительно, Nord 5 основан на OnePlus Ace 5 Ultra с процессором Snapdragon 8s Gen 3. Nord CE 5, скорее всего, будет улучшенной версией OnePlus Ace 5 Racing Edition на MediaTek Dimensity 8350. Последний поставляется в Китае с Dimensity 9400e, а Ace 5 Ultra — с Dimensity 9400+.

Аппараты могут иметь такую же ёмкость аккумулятора, как и их китайские аналоги. Предполагается, что Nord CE 5 будет оснащён батареей ёмкостью 7 100 мА·ч, в то время как Nord 5 может иметь либо 6 700 мА·ч, либо 7 000 мА·ч.

Смартфоны должны получить плоские панели и минималистичный внешний вид. Подробности о ценах не подтверждены, но утечка предполагает ценовой диапазон от 27 000 до 37 800 рублей в пересчёте с рупий. Пока OnePlus не подтвердила дату релиза новых телефонов. Но, учитывая частоту утечек, анонсы могут быть не за горами.