Новый планшет OnePlus Pad Lite получит чип Helio G100 и батарею на 9340 мАч

Недавно компания OnePlus выпустила флагманский Android-планшет Pad 3 одновременно с компактным смартфоном OnePlus 13s. Похоже, что этим дело не ограничится, и у компании на подходе новая модель под названием OnePlus Pad Lite.

Новыми изображениями поделился инсайдер Стив Хеммерстоффер (он же OnLeaks). OnePlus Pad Lite относится к планшетам начальной ценовой категории и позиционируется как преемник первого бюджетного планшета компании, OnePlus Pad Go от 2023 года. Судя по изображениям, устройство очень похоже на предыдущие Android-планшеты этого производителя, включая OnePlus Pad Go.

Планшет получил одну заднюю камеру, а спереди находится 11-дюймовый ЖК-экран. Ожидается разрешение 1920×1080 с частотой обновления 90 Гц. Работать устройство может на процессоре MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц в сочетании с оперативной памятью объёмом до 6 ГБ и хранилищем объёмом 128 ГБ.

Планшет также должен получить аккумулятор ёмкостью 9340 мАч против 8000 мАч у предшественника. Предполагается, устройство получит камеры по 5 Мп спереди и сзади, тогда как в прошлый раз было 8 Мп. Ожидаемые размеры составляют 254,9×166,5×7,4 мм и вес около 539 г. В результате устройство должно ощущаться немного выше, шире и тоньше прежнего.

OnePlus Pad Lite может предлагаться в цвете Aero Blue с книжкой-чехлом. Планшет будет поставляться с OxygenOS 15.0.1 на Android 15. Дата запуска пока не названа.