Компактный OnePlus 13s получил LTPO-дисплей, камеру Sony и зарядку 80 Вт

В четверг состоялся анонс компактного смартфона OnePlus 13s. Эта модель предлагает дисплей LTPO OLED размером 6,32 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и поддержкой Dolby Vision. Аппарат обладает металлической рамкой толщиной 8,15 мм, а корпус весит всего 185 г. Обратная сторона корпуса покрыта стеклом 2,5D, а сбоку находится клавиша Plus Key вместо слайдера оповещений. Её можно настроить на разные действия, такие как смена звуковых профилей, запуск ИИ и многое другое.

Скорость устройству даёт процессор Snapdragon 8 Elite. Ему помогает оперативная память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Хотя аппарат меньше типичного смартфона, он вмещает массивный аккумулятор ёмкостью 5850 мА·ч. Это меньше, чем китайский вариант (OnePlus 13T), который получил аккумулятор ёмкостью 6260 мА·ч. Зато OnePlus 13s тоже поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Сзади установлен 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT700 и телеобъектив 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Спереди находится камера 32 Мп для съёмки селфи и видеозвонков с автофокусом. Другие характеристики включают в себя сканер отпечатков пальцев под экраном, инфракрасный датчик, рейтинг IP65, NFC и Wi-Fi 7.

OnePlus 13s был выпущен в Индии в трёх цветах: тёмно-фиолетовый, розовый и зелёный. Он доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ за 50200 руб. и 54800 руб. в пересчёте с местной валюты.