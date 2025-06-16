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MediaTek тестирует Dimensity 9500 с новыми ядрами и GPU Mali-G1 Ultra
Процессор Dimensity 9500 может превзойти Apple A19 Pro в тестах Geekbench

Всё ближе дата анонса процессора MediaTek Dimensity 9500. Недавно чип заметили в бенчмарке, что позволило узнать его многочисленные характеристики. Последние результаты, загруженные в Geekbench 6, не содержат одноядерных и многоядерных результатов Dimensity 9500. Вместо этого можно взглянуть на результаты OpenCL. Кластер CPU «1 + 3 + 4» отличается от конфигурации «2 + 6», намекая на то, что MediaTek может тестировать две версии своего чипа. Кроме того, самая высокая тактовая частота, зафиксированная во время теста, составила 3,23 ГГц. Предыдущий слух утверждал, что мощные ядра работали на частоте 4 ГГц.

Инженерный образец устройства на Dimensity 9500 имел 16 ГБ памяти. Дополнительная информация упоминала, что графический процессор — это 12-ядерный Mali-G1 Ultra. Хотя ещё не было однопоточных и многопоточных результатов тестирования Dimensity 9500, один инсайдер ранее упоминал, что он может превзойти Apple A19 Pro в многоядерном тесте, получив более 11000 баллов.

Результат одноядерного процессора оценивается в более чем 3900 баллов. MediaTek внесла различные изменения в Dimensity 9500, чтобы гарантировать, что производительность станет одной из сильных сторон чипа. Не только кэш L3 был увеличен до 16 МБ, но и его кэш SLC был увеличен до 10 МБ. Считается также, что ядра Cortex-X930 быстрее, чем в A19 и A19 Pro.

Dimensity 9500 может поддерживать SME от ARM, или масштабируемое матричное расширение. Оно помогает установить новые вершины одноядерной и многоядерной производительности, которые могут сравниться только с Snapdragon 8 Elite Gen 2.

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#процессоры #mediatek
Источник: wccftech.com
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