Дебют смартфона ожидается в июне

Несколько часов назад бренд Redmi раскрыл некоторые возможности своего предстоящего смартфона Redmi K80 Ultra, а сейчас новинка появилась в базе данных Geekbench, подтвердив наличие флагманского чипсета, пишет издание Gizmochina.

Redmi K80 Ultra

На сайте Geekbench смартфон Redmi K80 Ultra указана с модельным номером 25060RK16C, 16 ГБ оперативной памяти, ОС Android 16 и чипсетом с одним ядром, достигающим тактовой частоты 3.73 ГГц, тремя ядрами с частотой 3.3 ГГц, четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.4 ГГц, и графическим процессором Immortalis-G925, что соответствует конфигурации SoC MediaTek Dimensity 9400+.

В одноядерном тесте бенчмарка Geekbench представленный экземпляр набрал 2679 баллов, а в многоядерном получил 8358.

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках говорилось, что новинка может обзавестись 6,8-дюймовой панелью OLED LTPS с разрешением 1,5K, 50-Мп тройной камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 7400-7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт, пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69 и металлической средней рамкой.

Официальная презентация смартфона Redmi K80 Ultra в Китае должна состояться в конце июня текущего года. На глобальном рынке новинка может дебютировать чуть позже под названием Xiaomi 15T Pro.